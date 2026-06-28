Corpo de Bombeiros faz buscas por adolescente no mar do Cabo de Santo Agostinho

Jovem de 15 anos é provável vitima de afogamento. Equipes trabalham no local

Resgastes estão sendo realizados por helicóptero e jetski (Reprodução/CBPE)

Um adolescente de 15 anos, vítima de um possível afogamento, está sendo procurado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE). As buscas foram iniciadas na tarde deste domingo (28), no município do Cabo de Santo Agostinho.

Após a confirmação da ocorrência, o CBMPE mobilizou equipes terrestres, aquáticas e aéreas para realizar as buscas. Até o momento, o adolescente permanece desaparecido, e as operações seguem em andamento.

Atuam na ocorrência militares especializados em salvamento aquático, equipes de apoio terrestre e aéreo, além de uma embarcação dos guarda-vidas civis do município.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco informou que divulgará novas informações assim que houver atualização sobre o caso.