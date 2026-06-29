Sucateamento do metrô do Recife será tema de seminário nesta terça-feira (30)

Evento é resultado de um estudo realizado por um grupo de engenheiros do Crea-PE, especialistas em mobilidade, com a apresentação de sete propostas prioritárias

O primeiro trem vindo de BH chegou em maio deste ano (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Com um cenário de sucateamento do Metrô do Recife, o futuro do sistema metroviário será tema de um seminário, nesta terça-feira (30), das 15h às 18h, no auditório da Fiepe, no bairro de Santo Amaro. Promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco (Crea-PE), o evento é resultado de um estudo realizado por um grupo de engenheiros especialistas em mobilidade, com a apresentação de sete propostas prioritárias, defendidas pelo conselho, para o processo de concessão pública do modal.



Entre os pontos levantados pelos especialistas do Comitê Tecnológico Permanente (CTP) do Crea-PE estão a expansão do sistema metroviário da Região Metropolitana do Recife (RMR) e a viabilidade econômica do contrato. "Essa é uma pauta urgente e de suma importância que o Crea-PE acompanha de perto. Nossa contribuição é técnica, fundamentada na engenharia, e visa garantir uma mobilidade segura e sustentável para a população", assegura o presidente do Crea-PE, Adriano Lucena.



Os especialistas do Comitê Tecnológico Permanente (CTP) do Crea-PE avaliaram o modelo de concessão estruturado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) em parceria com o Governo Federal. As sugestões apontadas pelo conselho já foram encaminhadas à União por meio de consulta pública. O seminário servirá para discutir esses pontos que foram encaminhados.



"O metrô de Recife passa por uma crise muito séria, um processo de sucateamento que tem causado grandes transtornos para a população da região do Recife. Nós, que fazemos a engenharia de Pernambuco, estamos cada vez mais apreensivos com essa situação do Metrô", pontua Roberto Muniz, coordenador-adjunto do CTP.



Muniz lembra que o sistema está na fase final da modelagem para a concessão. "No seminário, vamos debater modelagem, situação atual do metrô e as medidas necessárias para sua reestruturação. O Crea analisou profundamente toda documentação da modelagem e levantou sete bandeiras que acha fundamental para a melhoria desse processo que está sendo construído entre o Governo Federal e o Governo de Pernambuco", finaliza Muniz.

