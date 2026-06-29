A tradicional procissão de São Pedro, padroeiro dos pescadores, aconteceu na manhã desta segunda-feira (29), no bairro de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife

Procissão de São Pedro reúne centenas de fiéis e mantém tradição em Brasília Teimosa (Fotos: Weslly Gomes/DP foto)



Centenas de fiéis participaram, na manhã desta segunda-feira (29), da tradicional procissão de São Pedro, em Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife. A celebração, que integra as homenagens ao padroeiro dos pescadores, reuniu moradores, famílias e trabalhadores do mar em um cortejo pelas ruas da comunidade antes da procissão marítima, mantendo viva uma tradição que atravessa gerações.

Após a caminhada, os participantes seguiram até a Vila Moacir, onde embarcaram em barcos para a procissão pelas águas, um dos momentos mais aguardados da programação.

Natural de Brasília Teimosa, o padre Humberto Ferreira Castelo Branco, atualmente pároco da Paróquia de São Sebastião, em Moreno, destacou o significado da celebração para a comunidade.

“Ela é um marco para Brasília Teimosa. É uma tradição que existe há mais de 65 anos. Encontramos em São Pedro a imagem de alguém que seguiu Jesus Cristo e que continua sendo um modelo para nós.”

Apesar de hoje celebrar como padre, Humberto afirma que participa da procissão desde criança. “Tenho 31 anos e acompanho essa procissão desde que nasci. Cresci andando aqui com meu pai e continuo participando até hoje.”

A devoção também é compartilhada pelos pescadores. Aos 66 anos, João Edson participa da procissão há mais de quatro décadas. “É muito importante para a classe da pesca, porque temos São Pedro como nosso protetor. É ele quem ilumina nossas pescarias e nos protege dos perigos do mar.” Neste ano, ele levou o neto de oito anos para acompanhar a celebração, mantendo a tradição familiar.

Quem também faz questão de participar todos os anos é o pescador aposentado Luiz, de 71 anos. Filho de pescador, ele conta que frequentou a procissão durante toda a vida. “Desde criança estou aqui. Faz 71 anos que acompanho essa tradição. Meu pai e minha mãe eram devotos de São Pedro e eu segui esse caminho.”

Para ele, a celebração representa muito mais que uma festa religiosa. “São Pedro é o protetor dos pescadores. Minha família toda participa. Filho de pescador vai sendo pescador e seguindo essa tradição para ela nunca morrer.”

Moradora de Brasília Teimosa há mais de seis décadas, Miriam Santos, de 78 anos, acompanha a procissão há mais de 50 anos. “Quando cheguei aqui só tinha lama. Hoje Brasília Teimosa está linda. Todo ano estou aqui porque sou devota de São Pedro.”

Ela relembra que a tradição religiosa ganhou força com a atuação de um padre norte-americano que viveu por décadas na comunidade. “Ele reunia o povo, promovia atividades, pagava professores para ensinar música e outras atividades. Foi um homem que marcou a história daqui.”

Bem-humorada, Miriam contou que fez um pedido especial ao santo. “Hoje pedi a São Pedro que mandasse o sol. Todo ano chove, mas hoje também tem o jogo do Brasil. E São Pedro já disse que vai ser 3 a 1.”

A emoção também tomou conta de Sueli Ferreira, mãe do padre Humberto. Aos 67 anos, ela participou da procissão distribuindo flores aos fiéis.

“É uma emoção muito grande ver meu filho, que nasceu em Brasília Teimosa, se tornar um padre tão querido pela comunidade. Meu marido era pescador, eu fui professora, e hoje viver esse momento é motivo de muita felicidade.”

As celebrações em homenagem a São Pedro seguem ao longo do dia no Recife, reunindo fé, cultura popular e a tradição das comunidades pesqueiras da capital pernambucana.