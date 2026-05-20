Pina registra aluguel mais caro do Recife, diz índice FipeZap; conheça os bairros mais caros da capital pernambucana

Em abril, metro quadrado no Bairro do Pina, na Zona Sul do Recife, custou, em média, R$ 77, 9

Bairro do Pina, na Zona Sul do Recife (Rafael Vieira/DP Foto)

O bairro do Pina, na Zona Sul, teve o aluguel mais caro do Recife no mês de abril, segundo o índice mensal FipeZap de locação residencial. Com valorização de 10,9% em relação ao mesmo mês do ano passado, o metro quadrado do bairro custou, em média, R$ 77, 9.

Já o segundo bairro mais caro da capital pernambucana, com valorização de nada menos do que 17,3%, é o Parnamirim, na Zona Norte do Recife, com o metro quadrado valendo R$ 71,3. O valor já supera o aluguel no bairro de Perdizes (R$ 69,2/m²), oitavo mais caro da cidade de São Paulo.

Na tabela, também chama atenção a valorização de 25,6% do bairro da Tamarineira, também na Zona Norte, em relação a abril do ano passado. O bairro possui o terceiro aluguel mais caro do Recife (R$ 67,8 /m² ).

Segundo o índice, realizado com base em anúncios veiculados na internet, o Recife oferece o quarto aluguel mais caro do país, com média de preço de R$ 63,39m2. No Brasil, só é mais caro alugar um imóvel residencial nas cidades de Barueri (R$ 71,93/m²), São Paulo (R$ 64,20/m²) e Belém (R$ 63,43/m²).

Rentabilidade

A rentabilidade do aluguel na capital pernambucana é de 8,55% ao ano. O valor é o mais alto da cidade na série histórica do índice, que parte de janeiro de 2016. O Índice FipeZAP é calculado e divulgado mensalmente pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), em parceria com o Grupo OLX.

Conheça os bairros mais caros do Recife:

Pina R$ 77,9 /m²

Parnamirim R$ 71,3 /m²

Tamarineira R$ 67,8 /m²

Boa Viagem R$ 66,7 /m²

Graças R$ 63,4 /m²

Espinheiro R$ 63,1 /m²

Casa Amarela R$ 60,6 /m²

Madalena R$ 57,9 /m²

Imbiribeira R$ 56,9 /m²

Cordeiro R$ 36,6 /m²