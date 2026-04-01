Inauguração de creche no Pina mistura emoção das famílias e promessa de acolhimento: "Estou feliz e nervosa"

A reportagem do Diario de Pernambuco acompanhou a inauguração da Creche Escola Arthur Araújo Lula da Silva, no Pina, zona sul do Recife, e conversou com as mães dos novos alunos

Escola Creche no Pina foi inaugurada nesta quarta (1) (RAFAEL VIEIRA/DP)

A Creche Escola Arthur Araújo Lula da Silva foi inaugurada nesta quarta-feira (1) no Aeroclube, bairro do Pina, zona sul do Recife; a unidade tem capacidade para 242 crianças

“Estou feliz e nervosa. Ela sempre ficou comigo, então vai ser importante para se desenvolver.”



A declaração de Nayara Christian resume o clima vivido na inauguração da Creche Escola Arthur Araújo Lula da Silva, no Aeroclube, no bairro do Pina, zona sul do Recife, na manhã desta quarta-feira (1).



O primeiro dia da nova unidade municipal foi marcado pela emoção das famílias, pelo alívio de quem conseguiu uma vaga perto de casa e pela expectativa em torno do acolhimento oferecido às crianças.



A filha de Nayara estreou na creche justamente no dia da inauguração.



A menina foi submetida a uma traqueostomia há pouco tempo e ainda faz uso do tubo na garganta, o que só aumentou as preocupações da mãe quanto à adaptação da criança.



“Ela só ficava comigo. Vai ser bom interagir com outras crianças e ter profissionais ajudando no desenvolvimento dela”, contou a mãe, emocionada.



Moradora do habitacional vizinho, Nayara disse que a proximidade com a creche também traz segurança.

Em caso de qualquer necessidade, ela poderá chegar rapidamente ao local.



A cena da mãe ansiosa, acompanhando de longe a adaptação da filha, se repetiu com outras famílias, que dependem da rede pública para trabalhar, organizar a casa e garantir estímulos adequados para os filhos.



Inclusão construída com família e escola



A diretora da unidade, Suelen Rodrigues, afirmou que o acolhimento de crianças com necessidades especiais será construído em parceria com as famílias e com as equipes técnicas da Secretaria de Educação.



Segundo ela, a unidade está preparada para receber alunos com autismo, seletividade alimentar, condições clínicas específicas e outras demandas que exigem atenção individualizada.



“Não é só a escola. É a escola junto com a família. Sozinha, a escola não faz nada. Precisa da família”, destacou.



Ela explicou que, nesses casos, as mães e responsáveis apresentam laudos, orientações médicas e pareceres nutricionais para que a equipe pedagógica e os profissionais de apoio construam a rotina adequada para cada criança.



Suelen também destacou a dimensão da nova estrutura. Depois de passar cinco anos à frente da Creche Cristo Rei, primeira unidade inaugurada na gestão João Campos, ela assume agora um equipamento três vezes maior.



A nova creche conta com 12 salas de aula, sala de recursos, sala de leitura e espaços amplos de convivência, além de área de lazer integrada ao entorno do parque e do Compaz.



“É a sensação de dever cumprido e de muito trabalho pela frente. A gente sai de uma unidade que atendia 70 crianças para uma estrutura com 242 alunos”, afirmou.



Vaga perto de casa



Para outras famílias, a nova creche representa principalmente alívio financeiro e reorganização da rotina.



A auxiliar de cozinha Jéssica Raquel, mãe de um menino de um ano, aguarda o início das vagas do berçário, previsto para a próxima semana.



Ela conta que vinha gastando parte significativa da renda com cuidadoras e creches particulares improvisadas para conseguir cumprir a jornada em dois turnos.



“Eu estava pagando muito caro para tomar conta dos meus filhos. Agora vou conseguir trabalhar melhor e acompanhar mais o crescimento dele”, disse.



A proximidade da unidade também deve ajudar no dia a dia de quem mora no habitacional ao lado do equipamento.



Expansão da rede e novas obras



Durante a inauguração, a secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz, destacou que a entrega representa mais um passo na ampliação da educação infantil na capital.



“É mais um passo importante na garantia dos espaços de aprendizagem para o desenvolvimento infantil, com o compromisso de seguir ampliando as vagas de creche no Recife”, afirmou.



A secretária também anunciou que as próximas entregas são uma unidade na Linha do Tiro, quatro creches em construção pelo Novo PAC, além da creche do Complexo da Várzea e ampliações em unidades de Brasília Teimosa.



A nova Creche Escola Arthur Araújo Lula da Silva tem capacidade para 242 crianças de 0 a 5 anos, funcionando em tempo integral para crianças de 0 a 3 anos e em horário parcial para pré-escola.



De acordo com o prefeito João Campo, com a inauguração da nova unidade no Pina, Recife passa a ter 19.418 vagas de creche.



"Hoje tem 19.418 vagas de creche. Fomos a cidade que mais gerou vagas de creche entre todas do país. A gente chega ao maior tamanho da rede municipal de educação da história do Recife, um compromisso de verdade", declarou.

