Gusttavo Lima e Surubim: dois cancelamentos, ofensas e acusação de cárcere privado

Cantor diz que devolveu o dinheiro do cachê. A prefeitura afirma que falta parte do valor. Justiça será acionada pelas duas partes

Gusttavo Lima se pronuncia após não comparecer em show na cidade de Surubim, no Agreste pernambucano (Reprodução/Instagram)

O Polo Vaquejada, em Surubim, estava lotado na noite do último sábado (27). O público aguardava a grande atração da noite, o cantor Gusttavo Lima, que havia sido contratado para abrir os festejos juninos, no dia 19 de junho. Na ocasião, porém, o artista também cancelou a apresentação, que foi remarcada para uma nova data.

No sábado, quem subiu ao palco foi o prefeito da cidade, Cleber Chaparral (União Brasil). Com o microfone em mãos, o gestor classificou o artista como um "ladrão da consciência, ladrão do dinheiro do povo". Em seguida, afirmou: "Gusttavo, para tu ser um homem, tu pega logo e devolve o dinheiro da Prefeitura de Surubim, que tu não precisa. Tu sois (sic) rico. Tu tem pra dar e pra emprestar. Devolve logo. Cumpri logo com teus compromissos", disse o prefeito, sendo aplaudido pelo público.

Horas antes, Gusttavo Lima havia realizado um show em Caruaru. Com o Pátio de Eventos lotado, o cantor sertanejo levou uma grande estrutura e chegou até o meio do público em uma plataforma aérea. Depois, alegou que sofreu um quadro de diarreia e, por isso, não conseguiu cumprir a agenda em Surubim.

As falas do prefeito imediatamente repercutiram nas redes sociais. Algumas pessoas afirmaram que ele exagerou, outras defenderam sua postura e ainda houve quem comemorasse o cancelamento. "Bem feito pra vocês aprenderem que São João é festa de forró e não de sertanejo", escreveu uma internauta.

Em entrevista ao site Metrópoles, Gusttavo Lima afirmou que as declarações são "pesadas" e "injustas". Disse que ninguém escolhe ficar doente e revelou que o cachê de R$ 1,3 milhão, referente ao show cancelado, já foi devolvido à prefeitura.

O sertanejo afirmou ainda que integrantes de sua banda e equipe foram impedidos de deixar o local após o cancelamento da apresentação. Segundo Gusttavo, os profissionais só conseguiram sair da cidade horas depois. O cantor disse também que pretende adotar medidas judiciais contra Cleber Chaparral e afirmou que as acusações feitas pelo prefeito desconsideram sua trajetória e o trabalho social que desenvolve.

No vídeo gravado em cima do palco, o prefeito diz: "O teu caminhão que tá ali e os teus equipamentos não vão sair de Surubim enquanto tu não devolver. Tá sob minha responsabilidade. Só vai sair quando tu devolver. Te retrata. Vai pra rede social e te retrata com esse povo", afirmou, apontando para a área do show, que estava lotada.

Em nota, a Prefeitura de Surubim informou que a empresa Balada Eventos e Produções, responsável pela apresentação de Gusttavo Lima, devolveu apenas o valor líquido recebido pelo contrato firmado para os festejos juninos.

"A restituição, contudo, não corresponde ao valor integral da contratação, pois ainda serão apurados os valores referentes às retenções tributárias realizadas no pagamento, além das responsabilidades pela não realização do show", diz a nota.

O documento também ressalta que o município atuará "com firmeza para defender o povo, o dinheiro público e o respeito que a nossa cidade merece".

"A devolução parcial não encerra o caso. Serão adotadas as medidas administrativas e jurídicas cabíveis, com observância ao contrato, à legislação, ao contraditório e à ampla defesa."