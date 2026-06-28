Gusttavo Lima se pronuncia após faltar a show em Surubim, no Agreste de Pernambuco

O artista alegou intoxicação alimentar, pediu desculpas aos fãs e prometeu retornar em uma nova data

O artista alegou intoxicação alimentar, pediu desculpas aos fãs e prometeu retornar em uma nova data (Reprodução/Instagram)

Gusttavo Lima se pronunciou neste domingo (28) após não comparecer, pela segunda vez, ao São João de Surubim, no Agreste de Pernambuco. Nas redes sociais, o cantor afirmou que sofreu uma intoxicação alimentar e explicou que estava com uma forte diarreia, o que o impediu de realizar a apresentação.

“Galera de Surubim, mil desculpas por não comparecer no show de hoje. Intoxicação alimentar. Traduzindo, caganeira mesmo. Tô numa diarreia absurda, fraco, suando frio”, escreveu o artista. Na sequência, ele pediu desculpas ao público e disse esperar retornar em uma nova data para compensar a ausência.

O pronunciamento acontece horas depois do prefeito de Surubim, Cleber Chaparral, criticar duramente o cantor e cobrar a devolução do cachê de R$ 1,353 milhão pago pela apresentação que acabou não sendo realizada.

No palco, durante o desabafo no palco, o gestor municipal chamou Gusttavo Lima de “ladrão de consciência” e “ladrão do dinheiro do povo”. O prefeito também afirmou que os equipamentos da equipe do cantor só deixariam a cidade após a restituição do cachê.