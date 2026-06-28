Prefeito de Surubim detona Gusttavo Lima após ausência em show; artista se pronuncia

Sem aviso prévio, Gusttavo Lima não comparece a show em Surubim, no Agreste (Reprodução/Instagram)

O prefeito de Surubim, Cleber Chaparral, usou as redes sociais na madrugada deste domingo (28) para detonar o cantor Gusttavo Lima, que, pela segunda vez, não compareceu ao São João da cidade, no Agreste de Pernambuco. Do palco, o gestor chamou o artista de “ladrão”, cobrou a devolução do cachê de R$ 1.353.000 e pediu desculpas ao público que aguardava a apresentação.

Durante o pronunciamento, Chaparral afirmou que o artista descumpriu o compromisso firmado com o município e chegou a dizer que os equipamentos da equipe do cantor não deixariam a cidade enquanto o valor pago pela Prefeitura não fosse devolvido. “E o recado vai pra tu, viu? O teu caminhão, que está ali com teus equipamentos, não vão sair de Surubim enquanto tu não devolver. Tá aqui, tá na minha responsabilidade. Agora só sai daqui quando tu se retratar”, disse.

A apresentação já havia sido remarcada após um primeiro cancelamento, ocorrido no último dia 18 de junho, a pedido da equipe do artista. Mesmo com a nova data, o show voltou a não acontecer, gerando revolta a gestão municipal.

Após a repercussão, Gusttavo Lima se pronunciou nas redes sociais e afirmou que não conseguiu viajar por causa de uma intoxicação alimentar. O cantor pediu desculpas ao público de Surubim, disse estar enfrentando uma forte diarreia e manifestou o desejo de remarcar a apresentação.