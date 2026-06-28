Goiana tem segunda cheia em menos de dois meses; 500 pessoas são deslocadas de áreas de risco

Nas últimas 24 horas, o volume de chuvas ultrapassou 110 milímetros, provocando o transbordamento do Rio Goiana e a inundação de bairros e comunidades ribeirinhas. É a segunda cheia em menos de 60 dias na cidade

Goiana enfrenta a segunda cheia em menos de dois meses (Foto: Divulgação/Prefeitura de Goiana)

O município de Goiana, na Mata Norte, registrou a segunda cheia em menos de 60 dias. Segundo a prefeitura da cidade, o volume de chuvas das últimas 24h ultrapassou 110 milímetros, provocando o transbordamento do Rio Goiana e a inundação de bairros e comunidades ribeirinhas. Cerca de 500 moradores de áreas vulneráveis precisaram ser deslocados.

Os cidadãos são das comunidades do Baldo do Rio, Vila Bom Tempo e bairros próximos ao Canal Goiana que atingiu cota de inundação ainda neste sábado (27), segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), no entorno da BR-101 Norte.

A população afetada foi acolhida em cinco abrigos temporários estruturados em escolas municipais, onde recebem alimentação, atendimento médico, assistência social e apoio psicológico, conforme a prefeitura de Goiana.

Emergência

Na manhã deste domingo (28), a gestão de Goiana decidiu prorrogar o decreto de situação de emergência por mais 30 dias. A medida busca garantir que o município mantenha a capacidade legal e operacional de atender às famílias desalojadas e buscar recursos estaduais e federais para reconstrução e assistência.

Ainda nesta tarde, o prefeito Marcílio Régio deve receber a equipe da Defesa Civil do Estado para alinhar as ações de enfrentamento à situação provocada pelas chuvas na cidade.

“As equipes seguem monitorando o nível dos rios e canais, com atenção especial ao Rio Siriji, cujas águas, vindas de municípios vizinhos, podem intensificar as inundações nas próximas horas”, destacou a administração da cidade.

A Prefeitura orienta os moradores de áreas de risco a permanecerem atentos aos alertas e, se necessário, procurar locais seguros. “A população pode buscar informações e apoio pelos canais oficiais da Prefeitura e da Defesa Civil municipal”, informa.

Cheia

No último dia 1° de maio, Pernambuco foi atingido por fortes chuvas. A cidade de Goiana foi uma das que mais foi impactada. Na ocasião, mais de 630 pessoas ficaram desabrigadas na cidade.

Em função da gravidade da situação, a prefeitura chegou a anunciar o pagamento de um auxílio emergencial de R$ 2,5 mil para as famílias afetadas.