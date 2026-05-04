Mais de 630 pessoas continuam desabrigadas em decorrência das chuvas em Goiana, na Mata Norte

Ao todo, a Prefeitura de Goiana, na Mata Norte do estado, contabiliza 638 pessoas que seguem desabrigadas após as fortes chuvas da última sexta (1°)

Desabrigados estão sendo atendidos em seis pontos promovidos pela Prefeitura de Goiana, divulgou a gestão municipal (Foto: Divulgação/Prefeitura de Goiana)

Em Goiana, na Mata Norte do estado, 638 pessoas seguem desabrigadas em função das fortes chuvas que atingiram o estado na última sexta (1°). A informação foi atualizada pela prefeitura da cidade nesta segunda (4).

Segundo nota informativa divulgada pela gestão municipal, a cidade tem, até o momento, 638 desabrigados e 3.069 pessoas afetadas pelas fortes chuvas em todo o território. Todos os cidadãos seguem recebendo assistência em seis abrigos temporários, de acordo com a prefeitura.

Esta segunda-feira (4) amanheceu com sol, sem registro de chuvas para o decorrer do dia, destacou a nota. Ainda de acordo com as informações, a água baixou em algumas áreas, e algumas famílias já começaram a retornar às casas.

Auxílio

As famílisa desalojadas que precisaram sair de suas casas, mas não estão nos abrigos temporários, podem se cadastrar para serem acompanhadas pela prefeitura. O cadastro teve início hoje, no CRAS II, na Rua do Meio, segundo a gestão municipal.

“O objetivo do cadastro é identificar o diagnóstico real da situação para subsidiar uma resposta imediata do poder público, incluindo a distribuição das doações, dentre outras prioridades de atendimento”, destaca a nota.

Embora o cadastro tenha começado hoje, as demandas emergenciais e prioritárias já vêm sendo atendidas pela Prefeitura. A partir dessas informações, também será possível conceder benefícios eventuais e emergenciais, além de permitir o acompanhamento das famílias durante e após o período de emergência.

Doações

A Prefeitura de Goiana reforça o apelo para doação de kits de higiene pessoal e de limpeza, além de alimentos, água mineral e roupas em bom estado, que estão sendo destinados diretamente às famílias atingidas.

A Quadra Municipal de Goiana, localizada na Avenida Manoel Carlos de Mendonça, no Centro da cidade, segue como ponto oficial de recebimento de doações.