Cidades da Mata Norte atingidas pelas chuvas recebem equipes do Grupo de Apoio a Desastres

Quatro equipes foram mobilizadas pela Defesa Civil. Ao menos 73 pessoas estão desalojadas ou desabrigadas em cidades da Mata Norte de Pernambuco. Região foi fortemente atingida por chuvas neste sábado (27)

Equipes foram deslocadas na manhã deste domingo (28) (Foto: Reprodução/Instagram @defesacivilpe)

A Defesa Civil de Pernambuco mobilizou quatro equipes do Grupo de Apoio a Desastres (GADE) para visitar, neste domingo (28), cidades da Mata Norte do estado que foram atingidas pelas fortes chuvas no sábado (27).

As equipes serão deslocadas para os municípios de Timbaúba, Camutanga, Macaparana, São Vicente Ferrer e Vicência, e prestarão apoio técnico às Defesas Civis municipais, realizando levantamentos de danos e prejuízos, orientações técnicas e suporte às ações de resposta e restabelecimento, segundo o órgão estadual.



Até o momento, cerca de 73 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas na região, sendo 60 pessoas em aluguel social em Vicência (retiradas de moradias em situação parcial de risco) e 13 pessoas desabrigadas em Timbaúba. O número de desalojados em Timbaúba ainda não foi confirmado.

Alerta

A Defesa Civil Estadual informou, ainda, que emitiu Alertas de Emergência no sábado (27) para os municípios de Ipojuca, Timbaúba, São Vicente Ferrer, Ilha de Itamaracá, Goiana, Itambé, Bom Jardim e Belém de Maria.

Também foi emitido alerta severo para inundação em comunidades do município de Limoeiro.

“Durante todo o período, a SEPDEC manteve monitoramento ininterrupto com os municípios afetados, consolidando informações sobre os impactos das chuvas, avaliando a necessidade de apoio complementar e coordenando, em conjunto com órgãos estaduais e municipais, as providências necessárias para assistência às populações atingidas”, destacou.

