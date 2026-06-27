Fortes chuvas rompem trecho de adutora na Mata Norte e oito cidades ficam sem água

Segundo a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), a tubulação do equipamento foi desacoplada pela movimentação de terra consequente das fortes chuvas registradas na região neste sábado

Tamandaré registrou o maior acumulado de chuva nas últimas 24h em todo o estado, chegando a 52,3 mm (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

As fortes chuvas que atingiram a Mata Norte do estado neste sábado (27) causaram o rompimento de um trecho da Adutora do Siriji, em Vicência. Segundo a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), a tubulação foi desacoplada pela movimentação de terra consequente das precipitações registradas, e oito cidades ficaram sem abastecimento de água.

A Adutora do Siriji fica às margens da rodovia estadual PE-074, e di'stribui água para os municípios de São Vicente Férrer, Macaparana, Machados, Vicência, Buenos Aires, Aliança, Condado e Itaquitinga.

A Compesa anunciou, na noite deste sábado (27), que o rompimento foi consertado e que o abastecimento de água foi retomado gradualmente. “A Compesa mobilizou os profissionais de imediato e reforçou as equipes para agilizar os serviços de reparo”, disse a corporação.

A companhia afirmou, ainda, que a normalização do abastecimento ocorrerá de acordo com o calendário de cada cidade.