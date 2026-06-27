Chuvas na Mata Norte: duas pessoas ilhadas são resgatadas em meio à inundação em Timbaúba

Caso aconteceu na tarde deste sábado (27). Timbaúba é uma das cidades atingidas pelo transbordamento do Rio Capibaribe Mirim devido às fortes chuvas

Até o momento duas pessoas foram resgatadas, segundo o CBMPE (Foto: Divulgação/CBMPE)

Duas pessoas ficaram ilhadas e precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) em meio à inundação registrada na tarde deste sábado (27) na cidade de Timbaúba, na Mata Norte do estado.

O município é um dos mais afetados pelas precipitações que fortemente atingem a Mata Norte pernambucana. Segundo o CBMPE, a ocorrência de resgate ainda está em andamento. O número de resgatados ainda pode subir.

A situação em Timbaúba é resultado do transbordamento do Rio Capibaribe Mirim, que atingiu cota de inundação por volta das 8h da manhã deste sábado (27), segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC).

Transtornos

Outras cidades da região também estão sofrendo com os transtornos das fortes chuvas. De acordo com a APAC, o Rios Sirigi foi outro que atingiu cota de inundação, afetando as cidades de Vicência e Aliança.

Além de Timbaúba, os municípios de Goiana e Itambé são afetados pelo Capibaribe Mirim.

Já os Rios Tracunhaém e Duas Unas, atingiram cota de alerta, o que significa que há a necessidade de atenção para uma possível inundação.

As cidades listadas sob risco de transbordamento do Tracunhaém são Nazaré da Mata, Itaquitinga e Goiana, na Mata Norte, enquanto o Duas Unas ameaça a cidade de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram alagamentos nas cidades afetadas pelas inundações. A Defesa Civil do Estado de Pernambuco publicou algumas orientações para a população em caso de alagamentos e inundações. Confira: