Bebê de 1 ano morre baleado em tentativa de homicídio na Linha do Tiro, Zona Norte do Recife

Caso aconteceu na madrugada deste domingo (28), dentro de uma residência, segundo a Polícia Civil de Pernambuco, que investiga o caso

Polícia Civil foi acionada para atuar na ocorrência (Foto: Reprodução/Instagram PCPE)

Um bebê de 1 ano e 4 meses morreu após ser baleado durante uma tentativa de homicídio dentro de uma casa no bairro da Linha do Tiro, na Zona Norte do Recife. O caso aconteceu na madrugada deste domingo (28).

A criança ainda chegou a ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Nova Descoberta, também na Zona Norte, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Todas as informações foram repassadas pelas autoridades policiais Militar e Civil.

O pai da criança, de 27 anos, também ficou ferido. Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), ele teve ferimentos em um dedo de uma das mãos. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dele.

Até o momento, não há informações a respeito da possibilidade sobre o pai da criança ser o alvo do atentado. O caso é investigado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital.

“As diligências seguem até o total esclarecimento do fato”, finalizou a PCPE.