Europa registra mais de 1.300 mortes durante onda de calor; confira últimos acontecimentos

OMS informa número de mortes são adicionais. Atualmente, 150 milhões de pessoas vivem em condições de calor extremo na Europa

Milhões de pessoas na Eureopa enfrentam calor extremo ( AFP)



A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou neste domingo (28) que mais de 1.300 mortes foram atribuídas à onda de calor que assola a Europa desde 21 de junho. "Mais de 1.300 mortes adicionais foram registradas desde 21 de junho em decorrência das altas temperaturas na Europa", afirmou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, no X.

"Atualmente, 150 milhões de pessoas vivem em condições de calor extremo, centenas morreram, escolas estão fechadas e as redes elétricas estão sob forte pressão", acrescentou. Desde 24 de junho, a França já registrou aproximadamente 1.000 mortes a mais do que o normal, segundo a agência nacional de saúde pública, que alertou que o número final de óbitos pode ser ainda maior.

Esse fenômeno afeta principalmente pessoas com mais de 65 anos, anunciou o Serviço de Saúde Pública francês, observando um aumento de 40% nas mortes que ocorreram exclusivamente em domicílio. O alerta vermelho para onda de calor na França se aplica apenas ao extremo leste do país neste domingo, com previsão de suspensão à tarde devido à queda nas temperaturas.

Confira os últimos acontecimentos relacionados à onda de calor que atinge a Europa:

Mais de 35 ºC para mais de 190 milhões de pessoas

Pelo menos 191 milhões de pessoas na Europa, principalmente na Alemanha, Polônia, Hungria e República Tcheca, enfrentarão temperaturas acima de 35°C em algum momento deste domingo (28), segundo cálculos da AFP.

No dia anterior, pelo menos 193 milhões de europeus vivenciaram condições semelhantes.

Segundo essa análise, baseada em previsões do serviço meteorológico alemão e projeções populacionais para 2025 do Joint Research Center, os termômetros ultrapassarão os 35°C em praticamente toda a Polônia, Hungria e República Tcheca, assim como em grande parte da Alemanha.

Eslováquia, Sérvia, Croácia, Itália, Áustria e oeste da Ucrânia também serão afetados.

Recorde histórico em Dinamarca, Alemanha e República Tcheca

No sábado, novos recordes históricos foram quebrados: a Dinamarca não registrava um calor tão intenso desde o início das medições meteorológicas, em 1874, com uma temperatura que chegou a 37°C.

A República Tcheca registrou sua temperatura recorde de todos os tempos, com 40,6°C. A Alemanha também bateu um novo recorde no sábado, com 41,5°C.

Afogados na Eslováquia

Seis pessoas morreram afogadas na sexta-feira e no sábado em piscinas ou lagos na região de Bratislava, segundo a polícia eslovaca.

Um morto por tempestades na Bélgica

Uma pessoa morreu na Bélgica devido às violentas tempestades que atingiram o país na madrugada deste domingo e que também causaram danos significativos.

Um homem morreu quando uma árvore caiu sobre seu veículo em La Hulpe, cidade próxima a Bruxelas, informou o prefeito à AFP.

Segundo o instituto meteorológico belga, rajadas de vento de até 108 km/h foram registradas perto do aeroporto de Charleroi.

Polêmica na Semana de Moda de Paris

A Semana de Moda Masculina de Paris, que termina neste domingo, também foi afetada pela onda de calor, com controvérsias em torno de uma onda artificial gigante no desfile da Louis Vuitton.

Diversos internautas denunciaram o desperdício de água. Mas a LVMH, proprietária da Louis Vuitton, garantiu que a água seria "reinjetada na rede de saneamento".

Paradas do Orgulho canceladas ou sob sol escaldante

Em vários lugares, as paradas do Orgulho LGBTQIA+ foram suspensas, como em Paris, enquanto em outros ocorreram sob um calor escaldante.

A Parada do Orgulho de Munique aconteceu com temperaturas próximas a 36°C.

Músicos arregaçam as mangas

A prestigiada Filarmônica de Berlim flexibilizou seu código de vestimenta para o famoso concerto de encerramento da temporada no sábado à noite: os homens foram autorizados a tirar os paletós e arregaçar as mangas.

Bálcãs em alerta vermelho

Os Bálcãs também foram atingidos pela onda de calor desde sábado, com toda a costa adriática da Croácia em alerta vermelho.

Com previsão de temperaturas atingindo 39°C a partir de domingo em partes da Sérvia, Macedônia do Norte, Bósnia e Herzegovina e Montenegro, segundo diversos institutos meteorológicos nacionais, a região deverá suportar o calor intenso pelo menos até segunda-feira.