Grande Recife registrou recorde de crianças e adolescentes baleados em 2025, diz relatório

Relatório anual do Instituto Fogo Cruzado traz panorama da violência armada na Região Metropolitana do Recife em 2025: 16 crianças e 132 adolescentes foram vítimas de bala perdida

Violência urbana ( Rafael Vieira/DP)

O agravamento da violência armada contra crianças e adolescentes no Grande Recife foi destaque do Relatório anual do Instituto Fogo Cruzado referente a 2025. Segundo o levantamento, divulgado nesta quinta (26), 148 pessoas de 0 a 17 anos foram baleadas na região no último ano. O número é o maior desde 2019, quando o monitoramento na localidade iniciou.

Do total, 16 foram crianças de até 11 anos foram baleadas na RMR ao longo do ano passado, conforme as informações do estudo. Quatro delas morreram. Entre adolescentes de 12 a 17 anos, 132 foram atingidos por disparos de arma de fogo e 93 vieram a óbito.

Ainda segundo o levantamento, 96% dos adolescentes pernambucanos baleados foram vítimas de ataques diretos. O Fogo Cruzado aponta, ainda, que isso evidencia “que a violência contra esse grupo é, em sua maioria, intencional”.

Veja o comparativo da violência armada contra crianças e adolescentes no Grande Recife em toda a série histórica do Fogo Cruzado (desde 2019):

2019: 119 registros de crianças e adolescentes baleados

2020: 104 registros de crianças e adolescentes baleados

2021: 116 registros de crianças e adolescentes baleados

2022: 131 registros de crianças e adolescentes baleados

2023: 118 registros de crianças e adolescentes baleados

2024: 147 registros de crianças e adolescentes baleados

2025: 148 registros de crianças e adolescentes baleados

Tiroteios

O ano passado teve, em média, quatro tiroteios por dia no Grande Recife. Ao todo, foram contabilizadas 1.483 ocorrências na região. O número representa uma redução de 15% nos tiroteios em relação a 2024, quando 1.748 casos foram registrados.

“Os dados indicam a persistência de níveis elevados de letalidade, mesmo diante do investimento contínuo em policiamento ostensivo e da ampliação do aparato de segurança pública”, afirma a pasta.

Baleados

No território do Grande Recife, 1.718 pessoas foram baleadas em 2025, conforme os dados do Fogo Cruzado. Desse total, 1.233 morreram e 485 ficaram feridas. Em média, cerca de cinco pessoas foram baleadas por dia na região.

O número de pessoas baleadas seguiu superior à quantidade de tiroteios registrados pelo Instituto no ano passado, tal como aconteceu em 2024. Houve, ainda, uma queda de 14% no número de mortos e queda de 7% na quantidade de feridos em relação ao ano anterior.

O Instituto revela, ainda, os principais motivos dos disparos de arma de fogo na região metropolitana foram: Homicídio/Tentativa de homicídio (1.312); Roubo/Tentativa de roubo (93); Ação/Operação policial (87); e Disputa (46).

Bala Perdida

Os dados do Fogo Cruzado registram que ao menos 72 pessoas foram vítimas de bala perdida no Grande Recife em 2025, das quais oito morreram e 64 ficaram feridas. O número representa um aumento de 47% em relação a 2024 e configura o maior patamar desde o início da série histórica, em 2019.

O pico dos registros foi observado em março de 2025, quando 17 pessoas foram atingidas por balas perdidas, inclusive durante grandes eventos públicos. Um dos episódios mais emblemáticos ocorreu durante o carnaval de Olinda, quando um tiroteio na Praça do Carmo deixou sete pessoas feridas em meio a um dos principais polos da festa.

“A bala perdida é um retrato contundente do descontrole da violência armada. Sua gravidade se evidencia no fato de que as vítimas não estão envolvidas em diretamente em confrontos, pois são pessoas que seguiam suas rotinas, e foram, literalmente, atravessadas por tiros e pelo trauma que permanece. Trata-se de um evento que amplia a sensação coletiva de insegurança da população”, avalia Ana Maria Franca, coordenadora regional do Instituto Fogo Cruzado em Pernambuco.

Veja o comparativo de vítimas de bala perdida no Grande Recife em toda a série histórica do Fogo Cruzado:

2019: 30 vítimas – 5 mortas e 25 feridas

2020: 51 vítimas – 5 mortas e 46 feridas

2021: 28 vítimas – 1 morta e 27 feridas

2022: 67 vítimas – 10 mortas e 57 feridas

2023: 47 vítimas – 7 mortas e 40 feridas

2024: 49 vítimas – 7 mortas e 42 feridas

2025: 72 vítimas – 8 mortas e 64 feridas

O Fogo Cruzado registrou, ainda, um dado que ilustra o crescimento acelerado das disputas territoriais entre grupos armados no Grande Recife. Em 2025, foram 46 tiroteios motivados por disputas entre grupos na localidade, 650% a mais em relação ao ano anterior. Oito cidades foram afetadas, destacou o Instituto.

Mapa da violência armada

A distribuição da violência armada na Região Metropolitana do Recife também foi observada pelo estudo. A análise apontou que a capital pernambucana concentrou 38% dos tiroteios mapeados em 2025. Confira abaixo os municípios do Grande Recife mais afetados pela violência armada foram:

Recife: 561 tiroteios

Jaboatão dos Guararapes: 228 tiroteios

Cabo de Santo Agostinho: 146 tiroteios

Olinda: 123 tiroteios

Paulista: 95 tiroteios

Bairros

Entre os bairros da região metropolitana do Recife mapeados pelo Instituto Fogo Cruzado, os que concentraram o maior número de baleados foram:

Muribeca: 35 baleados

Dois Unidos: 35 baleados

Nova Descoberta: 33 baleados

Prazeres: 31 baleados

Ponte dos Carvalhos: 25 baleados

Cohab: 25 baleados

Água Fria: 25 baleados

Locais

Ao menos 229 pessoas foram baleadas quando estavam dentro de casa. Confira a distribuição dos locais:

Eventos: 52 pessoas

Bares: 48 pessoas

Automóveis: 46 pessoas

Barbearias: 20 pessoas

Presídios: 3 pessoas

Postos de gasolina: 2 pessoas

Lava jato: 2 pessoas

Transporte público: 1 pessoa

Unidade de ensino: 1 pessoa

Perfil da violência armada

Ao menos 15 agentes de segurança foram baleados na Região Metropolitana do Recife em 2025, revela o relatório. Oito deles foram atingidos quando estavam fora de serviço/de folga, outros quatro estavam em serviço. Três baleados eram aposentados/exonerados do cargo.

Quanto a trabalhadores informais, 33 mototaxistas, 19 motoristas de aplicativo, seis vendedores ambulantes e cinco entregadores/motoboys foram baleados no Grande Recife em 2025, conforme a pasta.

O que diz a SDS

Procurada pelo Diario, a Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) ainda não se manifestou sobre os dados divulgados pelo estudo do Instituto Fogo Cruzado.

