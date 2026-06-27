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Suspeito de roubo no Capitão Temudo é apreendido na Avenida Sul

Adolescente foi detido após ser reconhecido em imagens que viralizaram nas redes sociais

Diario de Pernambuco

Publicado: 27/06/2026 às 10:51

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Imagens do roubo viralizaram nas redes sociais/Divulgação/16º BPM

Imagens do roubo viralizaram nas redes sociais (Divulgação/16º BPM)

Um adolescente foi apreendido na noite desta sexta-feira (26) por policiais militares do 16º Batalhão da Polícia Militar. A ação ocorreu após um vídeo de uma tentativa de roubo no Viaduto Capitão Temudo (que fica entre os bairros de Joana Bezerra e São José) viralizar nas redes sociais.

Com as imagens em mãos, os policiais realizaram rondas na Avenida Sul, nas proximidades do Cabanga Iate Clube, onde encontraram um grupo de jovens. Durante a abordagem, reconheceram o adolescente, que vestia as mesmas roupas utilizadas durante a ação.

Também foi apreendido um simulacro de arma de fogo que teria sido utilizado no ato infracional. O adolescente foi encaminhado, na presença da mãe, à Delegacia de Polícia especializada, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

 

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apreensão , capitão temudo , redes socias
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