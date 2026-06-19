Operação IARA apreende 17 armas, quase 4 mil munições e drogas no Recife

Após 28 dias de atuação integrada, forças de segurança apreendem armas e drogas, prendem suspeitos e reduzem índices de criminalidade na Iputinga

Operação teve atuação conjunta da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (Foto: PMPE/Divulgação)

A Operação IARA retirou de circulação um arsenal e uma grande quantidade de drogas da Ilha do Bananal, na comunidade do Detran, na Iputinga, Zona Oeste do Recife. Em 28 dias de ação integrada das forças de segurança, foram apreendidas 17 armas de fogo, mais de 3.770 munições, oito granadas artesanais e cerca de 22 quilos de entorpecentes, segundo dados divulgados pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS).

Deflagrada em 22 de maio e ainda em andamento, a operação teve atuação conjunta da Polícia Militar de Pernambuco, da Polícia Civil de Pernambuco e do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.

Entre as apreensões estão um fuzil, submetralhadoras, espingardas, rifles e revólveres. Ao todo, 17 armas foram retiradas de circulação na área, que vinha sendo monitorada como ponto estratégico para armazenamento de material bélico. Além das armas, as equipes recolheram munições de diferentes calibres e oito granadas artesanais.

No enfrentamento ao tráfico, os policiais apreenderam cerca de 16,4 kg de maconha, 4,6 kg de crack, além de 1.758 pedras prontas para comercialização, e aproximadamente 1,6 kg de cocaína.

Também foram encontrados balanças de precisão, balaclavas, coletes balísticos, trajes camuflados do tipo ghillie e registros financeiros do tráfico, como livros-caixa. O material mostra, segundo a SDS, a estrutura organizada de distribuição de drogas a partir da ilha.

Durante o período da operação, 17 suspeitos foram presos. Cinco veículos, entre carros e motocicletas, também foram apreendidos pelas forças de segurança.

A Ilha do Bananal, com cerca de 32 hectares e acesso restrito por embarcações, vinha sendo utilizada como ponto de armazenamento e redistribuição de drogas e armas para outras áreas do Grande Recife, segundo a investigação.

De acordo a pasta, mesmo com as apreensões, a operação segue em andamento, com ocupação policial e ações de monitoramento permanente na região.