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Vigilante morre após sofrer mal súbito em Boa Viagem; ele teria tentado impedir roubo

O caso foi registrado como morte a esclarecer pela Delegacia de Boa Viagem

Diario de Pernambuco

Publicado: 14/06/2026 às 11:47

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Caso aconteceu na Avenida Boa Viagem, no Recife/Foto: Cortesia

Caso aconteceu na Avenida Boa Viagem, no Recife (Foto: Cortesia)

Um homem de 60 anos morreu na manhã deste domingo (14), na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, nas imediações da Rua Bruno Veloso.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima sofreu um mal súbito em via pública e chegou a ser socorrida por uma unidade móvel de saúde, mas não resistiu.

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Relatos iniciais apontam que o homem trabalhava como vigilante em uma obra e tentou impedir um roubo de fios, tendo o celular levado pelos criminosos. Em seguida, ele teria passado mal.

O caso foi registrado como morte a esclarecer pela Delegacia de Boa Viagem. As diligências seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

Avenida boa viagem , furto de fios , Morre , Recife
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