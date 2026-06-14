Vigilante morre após sofrer mal súbito em Boa Viagem; ele teria tentado impedir roubo

O caso foi registrado como morte a esclarecer pela Delegacia de Boa Viagem

Caso aconteceu na Avenida Boa Viagem, no Recife (Foto: Cortesia)

Um homem de 60 anos morreu na manhã deste domingo (14), na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, nas imediações da Rua Bruno Veloso.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima sofreu um mal súbito em via pública e chegou a ser socorrida por uma unidade móvel de saúde, mas não resistiu.

Relatos iniciais apontam que o homem trabalhava como vigilante em uma obra e tentou impedir um roubo de fios, tendo o celular levado pelos criminosos. Em seguida, ele teria passado mal.

O caso foi registrado como morte a esclarecer pela Delegacia de Boa Viagem. As diligências seguem em andamento para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.