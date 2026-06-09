Operação prende dois suspeitos de roubo com tortura contra idoso em Sertânia

Segundo a Polícia Civil, crime foi planejado e teria sido articulado a partir do sistema prisional. Celulares e documentos foram apreendidos durante a ação

Operação da PCPE prende suspeitos de torturar idoso (Foto: PCPE/Divulgação)

A Polícia Civil de Pernambuco deflagrou, na segunda-feira (8), a Operação Vórtex e prendeu dois homens investigados por participação em um assalto com restrição da liberdade da vítima e atos de tortura contra um idoso de 65 anos, em Sertânia, no Sertão do Estado.

A operação foi coordenada pela Delegacia de Sertânia, com apoio da equipe da GT Contra Resposta e da Polícia Militar Rural da 2ª Companhia do 3º BPM. Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e mandados de busca e apreensão domiciliar.

Segundo as investigações, os suspeitos teriam participado de um crime ocorrido em fevereiro deste ano, no Sítio Cacimba de Cima, na zona rural do município. A vítima foi um agricultor de 65 anos, que teria sido mantido sob restrição de liberdade e submetido a agressões durante a ação criminosa.

De acordo com a Polícia Civil, o assalto foi planejado e contou com a participação de diversos envolvidos. As apurações apontam que a ação teria sido articulada a partir do sistema prisional.

Um dos investigados seria responsável por monitorar a movimentação policial nas proximidades da residência da vítima e repassar informações ao grupo criminoso. Já o segundo suspeito foi identificado como um dos autores das agressões físicas praticadas contra o idoso durante o roubo.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam aparelhos celulares e documentos que serão analisados e podem auxiliar na identificação de outros participantes do crime.

O delegado Jefferson Douglas, responsável pela investigação, afirmou que a operação é resultado de um trabalho de inteligência desenvolvido ao longo dos últimos meses.

“Trata-se de uma investigação complexa, que exigiu intenso trabalho de inteligência e coleta de provas. A prisão dos investigados é um importante avanço para a responsabilização de todos os envolvidos”, declarou.

Após serem presos, os suspeitos foram encaminhados à delegacia para os procedimentos de praxe. Segundo a polícia, um dos detidos também foi autuado por desacato após ofender os agentes durante sua apresentação na unidade policial.

Os dois permaneceram à disposição da Justiça e passaram por audiência de custódia. As investigações continuam para identificar e localizar os demais envolvidos no caso.