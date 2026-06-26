Suspeito de matar mulher em ocupação no Recife é preso e confessa crime

Homem foi preso no Alto José do Pinho, Zona Norte do Recife. (Foto: Reprodução)

Um suspeito de matar uma mulher de 43 anos em uma ocupação no bairro da Boa Vista, no centro do Recife, na quinta-feira (25), foi preso na noite desta sexta (26), menos de 24 horas após o corpo ser encontrado. Segundo a Polícia Civil, o homem confessou a autoria do feminicídio.

O preso, identificado como João Batista Cavalcante, de 65 anos, afirma ser ex-companheiro da vítima. Ele morava com Valquiria e com o atual companheiro dela. Segundo a investigação, entretanto, a relação entre os três ainda não está clara.

Em depoimento à polícia, o suspeito afirmou que matou Valquiria porque ela o agredia. Ele disse que estava bêbado e que ela dormia no momento do crime.

A vítima foi morta com golpes de barrote de madeira. João Batista foi preso em uma casa no Alto José do Pinho, Zona Norte da capital.

Valquiria morava na ocupação Leões do Norte, organizada pelo Movimento de Luta por Teto, Terra e Trabalho (MLTT). Em publicação nas redes sociais, o movimento lamentou a morte da mulher. "Exigimos justiça, investigação rigorosa e a prisão do responsável o mais rápido possível", diz trecho da postagem.

