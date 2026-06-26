Corpo é encontrado dentro de cisterna em Olinda, no Grande Recife
O corpo foi localizado nesta sexta-feira (26), dentro de uma cisterna na Rua Maria Juricy, no bairro de Aguazinha, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife
Publicado: 26/06/2026 às 15:01
Viatura do Corpo de Bombeiros (Foto: Bombeiros/Reprodução.)
Um corpo foi localizado na tarde desta sexta-feira (26) dentro de uma cisterna na Rua Maria Juricy, no bairro de Aguazinha, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.
O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que foi acionado após receber a informação sobre a presença de um possível corpo no local.
Para a ocorrência, a corporação enviou duas viaturas de busca e salvamento.
Até o momento, a identidade da vítima e as circunstâncias da morte não foram divulgadas oficialmente.