Mulher é encontrada morta dentro de casa na Boa Vista, centro do Recife

Segundo a Polícia, o corpo da mulher foi encontrado pelo companheiro na noite desta quinta-feira (25), na ocupação Leões do Norte, na Rua da Soledade, em frente à Igreja da Soledade, no bairro da Boa Vista, área central do Recife

Fachada do Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro (Rafael Vieira/DP Foto)

Uma mulher de 43 anos, identificada como Valquiria Maria de Lima, foi encontrada morta na noite desta quinta-feira (25), na ocupação "Leões do Norte", na Rua da Soledade, em frente à Igreja da Soledade, no bairro da Boa Vista, área central do Recife.

De acordo com informações repassadas pelo companheiro à Polícia, ao chegar do trabalho encontrou a mulher morta sob a cama com lesões na região da cabeça.

Segundo a Polícia, ele deverá comparecer ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para prestar depoimento.

Equipes da Polícia Militar de Pernambuco isolaram a área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo da mulher foi recolhido e encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Conforme as informações preliminares, o principal suspeito do crime foi identificado como João Batista Cavalcante, de 65 anos. Ele teria fugido do local após o crime.

A motivação e as circunstâncias do homicídio serão investigadas.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sob a responsabilidade do DHPP. "Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos", afirmou.

