Menino atacado por tubarão em Piedade já fica de pé e se recupera de cirurgia na mão

Criança de 11 anos permanece internada em enfermaria e família se prepara para adaptação da rotina e mudança de residência

Cemit aguarda estudo para avaliar a mudança das placas de restrição a banho em área onde menino foi atacado por tubarão, em Piedade (Foto: Cadu Silva)

O menino de 11 anos que perdeu a perna esquerda após ser atacado por um tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, continua apresentando evolução no quadro de saúde. Internado em um hospital particular no Recife, ele já iniciou sessões de fisioterapia e se recupera de uma cirurgia realizada na mão esquerda na última semana.

Segundo o avô da criança, Manoel Genésio, o garoto está reagindo bem ao tratamento, embora ainda não exista previsão de alta hospitalar.

“Ele está bem, em plena recuperação e ainda na enfermaria. Na quarta-feira passada, ele fez uma cirurgia no tendão da mão e, por enquanto, os médicos não falam em alta porque ele ainda está se recuperando, mas já está de pé para uma fisioterapia. A cadeira de rodas é a primeira etapa, depois tem as muletas até chegar na prótese”, afirmou.

Além da recuperação física, a família também se prepara para uma nova etapa após a saída do hospital. De acordo com o avô, será necessário mudar de residência para garantir melhores condições de acessibilidade durante o processo de reabilitação do menino.

Relembre o caso

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O ataque aconteceu na manhã de 31 de maio, em um trecho da praia de Piedade que possui placas alertando para o risco de incidentes com tubarões. O menino estava no mar acompanhado de tios, primos e amigos quando foi mordido.

Segundo o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), o animal responsável pelo ataque foi um tubarão-cabeça-chata, espécie que costuma frequentar áreas costeiras e águas rasas em busca de alimento.

A criança sofreu amputação da perna esquerda e também teve fraturas na mão esquerda. Ainda na faixa de areia, recebeu os primeiros socorros de uma médica que estava no local, além de familiares, banhistas e guarda-vidas, antes de ser encaminhada ao Hospital da Restauração (HR), no Recife.

Após receber alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no dia 4 de junho, o paciente foi transferido para o Hospital Unimed Recife, na Ilha do Leite. Segundo a família, a mudança ocorreu porque o plano de saúde cobria o atendimento na unidade particular.

Monitoramento de tubarões

Segundo dados do Cemit, desde 1992 Pernambuco contabiliza 84 ataques de tubarão e 27 mortes, com maior concentração de ocorrências nas praias de Boa Viagem, no Recife, e Piedade, em Jaboatão dos Guararapes.

Um dia após o ataque ao menino, uma jovem de 19 anos também foi mordida, desta vez na praia de Boa Viagem. Ela foi atacada por um tubarão-tigre e sobreviveu graças ao atendimento imediato prestado ainda na areia.

Diante dos recentes incidentes, o Estado retomou, após mais de uma década, o monitoramento dos tubarões que circulam pela costa pernambucana. O projeto prevê a captura de 60 animais, que receberão transmissores para acompanhamento de seus deslocamentos e comportamento, além da coleta de amostras biológicas para análises genéticas e ambientais.

A expectativa é que as informações obtidas contribuam para ampliar o conhecimento sobre as espécies que frequentam o litoral pernambucano e subsidiem estratégias de prevenção de novos incidentes.