Padres da Diocese de Petrolina seguem internados na UTI em Serra Talhada após grave acidente na BR-232

Os padres da Diocese de Petrolina seguem internados na UTI do Hospital Eduardo Campos (HEC), em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco; o acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (24), no quilômetro 400 da BR-232

Acidente na BR-232, em Serra Talhada, deixou dois padres feridos (DIVULGAÇÃO/PRF)

Os padres Carlos Augusto Faria Ribeiro, de 30 anos, e Marcos Antônio Guimarães, de 31, permanecem internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Eduardo Campos (HEC), em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, após sofrerem um grave acidente de trânsito na BR-232, na quarta-feira (24).

De acordo com o boletim médico divulgado nesta quinta-feira (25), nas redes sociais da Diocese, os dois seguem em ventilação mecânica, apresentam estabilidade hemodinâmica e não precisam de medicações vasoativas nem de novas intervenções cirúrgicas.

Segundo o hospital, ambos foram atendidos inicialmente pela equipe cirúrgica, passaram por procedimentos de urgência e, em seguida, foram encaminhados à UTI para cuidados intensivos.

O padre Carlos Augusto sofreu politraumatismo, com lesões ortopédicas e no tórax. Ele passou por cirurgia para tratar uma fratura exposta no joelho esquerdo e também precisou de drenagem torácica. Ainda conforme a unidade de saúde, o sacerdote apresentou choque hemorrágico após o acidente, mas o quadro já foi revertido.

Já o padre Marcos Antônio teve múltiplas fraturas na face e foi submetido a uma cirurgia realizada pela equipe de Cirurgia Bucomaxilofacial. Exames descartaram lesões no cérebro, abdômen e pelve, sendo constatada apenas uma contusão pulmonar de pequena extensão.

Ainda nesta quinta (25), os médicos iniciaram a redução gradual da analgosedação dos dois pacientes. O procedimento é necessário para permitir uma avaliação mais precisa da evolução neurológica e clínica de ambos.

As equipes de Terapia Intensiva, Cirurgia Geral, Ortopedia e Cirurgia Bucomaxilofacial seguem acompanhando continuamente a recuperação dos sacerdotes.

Diocese pede orações

Em atualização divulgada nas redes sociais, a Diocese de Petrolina informou que acompanha de perto o estado de saúde dos padres e reforçou o pedido de orações pela recuperação dos dois.

A nota destaca que Dom Antonio Carlos, juntamente com o clero diocesano, permanece monitorando a situação. Os padres Lucas Silva e José Mateus também foram enviados à Serra Talhada para prestar apoio e acompanhar os colegas durante a internação.

A Diocese informou ainda que novas atualizações serão divulgadas por meio dos canais oficiais, conforme a emissão de novos boletins médicos.

Relembre o acidente

O acidente aconteceu por volta das 12h15 da quarta-feira (24), no km 400 da BR-232, em Serra Talhada. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão frontal envolveu a caminhonete onde estavam os dois padres e um caminhão.

A suspeita inicial da PRF é de que a caminhonete tenha invadido a contramão da rodovia antes da batida. Os dois sacerdotes ficaram feridos e foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Eduardo Campos.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Ele realizou o teste do bafômetro, que apresentou resultado negativo para consumo de álcool. A dinâmica do acidente segue sendo investigada pelas autoridades.

