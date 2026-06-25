Acidente deixa dois padres feridos na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão

Segundo a PRF, o acidente aconteceu no começo da tarde desta quarta-feira (24), quando uma caminhote ocupada por dois padres da Diocese de Petrolina bateu de frente com um caminhão, no km 400 da BR-232, em Serra Talhada

Acidente na BR-232, em Serra Talhada, deixou dois padres feridos (DIVULGAÇÃO/PRF)

Um grave acidente na BR-232, no começo da tarde desta quarta-feira (24), deixou dois padres da Diocese de Petrolina feridos.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida frontal entre dois veículos aconteceu por volta das 12h15, no km 400 da rodovia, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Em nota, a PRF revelou que a suspeita é de que a caminhote, ocupada pelos padres Carlos Augusto Faria Ribeiro e Marcos Antônio Guimarães, teria pego a contramão da BR e batido no caminhão.

“O motorista e o passageiro da caminhonete ficaram feridos e foram encaminhados pelo Corpo de Bombeiros para o Hospital Eduardo Campos em Serra Talhada”, detalhou a PRF.

O motorista do caminhão, que realizou teste de bafômetro e o resultado deu normal, não ficou ferido.

A Diocese de Petrolina publicou em rede social uma nota oficial, assinada Monsenhor Givanildo José de Souza, Vigário Geral da Diocese de Petrolina, dando detalhes do estado de saúde dos acidentados.

“Os sacerdotes estão internados e em observação, acompanhados por equipe médica. Dom Antonio Carlos e o clero têm monitorado o estado de saúde dos sacerdotes, que atuam em nossa Igreja Particular. Os padres Lucas Silva e José Mateus estão a caminho de Serra Talhada para acompanhar a situação e oferecer a proximidade física e espiritual tão necessária neste momento.”

A Diocese infomou que, através dos canais oficiais, “divulgará atualizações sobre o estado de saúde dos sacerdotes, assim que forem divulgados boletins pelo hospital.”

“Unamo-nos em oração pelos padres Carlos Augusto e Marcos Guimarães, confiando a recuperação dos dois aos cuidados da Virgem Maria, a quem recorremos como ‘Saúde dos enfermos’”, concluiu a nota.