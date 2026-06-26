Reprovação no ensino médio cai 62% entre 2022 e 2025, aponta MEC

Entre 2022 e 2025, a reprovação caiu 62%, o abandono escolar diminuiu 61% e a distorção idade-série, indicador que mede o atraso escolar, reduziu 28%

Sala de aula (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Os indicadores da segunda etapa do Censo Escolar 2025, divulgada nesta sexta-feira, apontam uma trajetória de melhoria no ensino médio público no país.

Entre 2022 e 2025, a reprovação caiu 62%, o abandono escolar diminuiu 61% e a distorção idade-série, indicador que mede o atraso escolar, reduziu 28%.

Para o ministro da Educação, Leonardo Barchini, os resultados demonstram que os estudantes estão conseguindo permanecer na escola, avançar de série e concluir os estudos no tempo adequado, graças a uma série de políticas públicas, em especial, o Programa Pé-de-Meia.

"O aumento das matrículas em tempo integral é importante. O aumento do financiamento da educação é importante. A retomada dos programas do MEC, dinheiro direto na escola, a melhoria da alimentação escolar, do do recurso para alimentação escolar, pro transporte escolar, tudo isso contribui eh para um conjunto de melhorias que nós vislumbramos nos últimos 4 anos. Mas eu pu- poderia dizer que o Pé-de-Meia é o carro-chefe dessa política toda de melhoria que foi implementada desde 2023."

Instituído em 2024, o Pé-de-Meia é um programa de incentivo financeiro-educacional destinado a estudantes de baixa renda com inscrição ativa no Cadastro Único de Programas Sociais.

Segundo o MEC, a poupança do ensino médio já beneficiou mais de 7 milhões de estudantes e tem contribuído para melhorar a frequência escolar, reduzir a evasão e ampliar as taxas de aprovação no ensino médio.

O ministro Leonardo Barchini destacou ainda que, pela primeira vez, os três principais indicadores do levantamento melhoraram ao mesmo tempo.

"Nessa revolução que a gente fez nas últimas décadas de botar todo mundo para dentro da escola, a gente não tinha visto que esses fatores concomitantemente melhoraram uh no país, porque você coloca muita gente para dentro, o rendimento diminui, porque é muita gente vulnerável entrando no sistema, ou às vezes o abandono aumenta, enfim. Esses três fatores correlacionados e diminuindo, melhorando ao mesmo tempo é algo inédito que a gente reputa, obviamente, a a capacidade de incidência do Pé-de-Meia na vida estudantil desses jovens brasileiros."

A nova etapa do Censo Escolar 2025 mostrou ainda que, nos últimos três anos, a taxa de aprovação de estudantes do ensino médio subiu 11% no país.

Outro destaque foi a expansão da educação em tempo integral, que alcançou a meta do Plano Nacional de Educação, que previa um em cada quatro estudantes matriculados na modalidade.

O percentual de matrículas em tempo integral passou de 15% em 2021 para 25,8% in 2025, alcançando 8 milhões e 800 mil estudantes da rede pública.