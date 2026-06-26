Apac registra volume de água superior a 50mm nesta sexta (26); confira onde mais choveu em Pernambuco
Conforme o monitoramento da Apac, nas últimas 6 horas, choveu mais nos municípios da Mata Sul e Região Metropolitana do Recife
Publicado: 26/06/2026 às 07:33
Chuva (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
A chuva prevista para esta sexta-feira (26) chegou nos municípios da Região Metropolitana do Recife e, principalmente, da Zona da Mata Sul, onde dois deles registraram volume de água superior a 50mm, nas últimas 6 horas (até as 7h20).
Foram os casos de Tamandaré e Barreiros, com 59mm e 55,8mm, respectivamente, conforme painel de monitoramento de chuva em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).
Outra cidade da Mata Sul onde choveu bastante foi São José da Coroa Grande, com 47,2mm. Em Joaquim Nabuco, o acúmulo chegou perto dos 40mm.
A chuva foi um pouco menos intensa no Grande Recife, mas com volumes significativos para o período de 6 horas.
Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes e Recife registraram entre 36mm e 38mm.
Alerta laranja
A Apac havia publicado no final da tarde da quinta-feira (25) um alerta amarelo, de Estado de Observação com validade até esta sexta.
Mas, nesta madrugada, ele foi renovado e elevado à categoria de Estado de Atenção.
“O monitoramento da Apac indica intensificação da precipitação, com chuvas de intensidade moderada (pontualmente forte), na Região Metropolitana e na Zona da Mata, por isso, está elevando o nível do Aviso de ESTADO DE OBSERVAÇÃO (amarelo) para ESTADO DE ATENÇÃO (laranja)”, diz o alerta, válido até a tarde do sábado (27).
O alerta laranja da Apac indica o risco de chuva entre 50mm e 100mm.
Maiores acumulados em 6 horas
Tamandaré | 59,01 mm
Barreiros | 55,86 mm
São José da Coroa Grande | 47,19 mm
Joaquim Nabuco | 39,2 mm
Jaboatão dos Guararapes | 37,8mm
Ipojuca | 37,18 mm
Recife | 36,2 mm