Apac registra volume de água superior a 50mm nesta sexta (26); confira onde mais choveu em Pernambuco

Conforme o monitoramento da Apac, nas últimas 6 horas, choveu mais nos municípios da Mata Sul e Região Metropolitana do Recife

Chuva (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

A chuva prevista para esta sexta-feira (26) chegou nos municípios da Região Metropolitana do Recife e, principalmente, da Zona da Mata Sul, onde dois deles registraram volume de água superior a 50mm, nas últimas 6 horas (até as 7h20).

Foram os casos de Tamandaré e Barreiros, com 59mm e 55,8mm, respectivamente, conforme painel de monitoramento de chuva em tempo real da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac).

Outra cidade da Mata Sul onde choveu bastante foi São José da Coroa Grande, com 47,2mm. Em Joaquim Nabuco, o acúmulo chegou perto dos 40mm.

A chuva foi um pouco menos intensa no Grande Recife, mas com volumes significativos para o período de 6 horas.

Ipojuca, Jaboatão dos Guararapes e Recife registraram entre 36mm e 38mm.

Alerta laranja

A Apac havia publicado no final da tarde da quinta-feira (25) um alerta amarelo, de Estado de Observação com validade até esta sexta.

Mas, nesta madrugada, ele foi renovado e elevado à categoria de Estado de Atenção.

“O monitoramento da Apac indica intensificação da precipitação, com chuvas de intensidade moderada (pontualmente forte), na Região Metropolitana e na Zona da Mata, por isso, está elevando o nível do Aviso de ESTADO DE OBSERVAÇÃO (amarelo) para ESTADO DE ATENÇÃO (laranja)”, diz o alerta, válido até a tarde do sábado (27).

O alerta laranja da Apac indica o risco de chuva entre 50mm e 100mm.

Maiores acumulados em 6 horas



Tamandaré | 59,01 mm



Barreiros | 55,86 mm



São José da Coroa Grande | 47,19 mm



Joaquim Nabuco | 39,2 mm



Jaboatão dos Guararapes | 37,8mm



Ipojuca | 37,18 mm



Recife | 36,2 mm

