Raquel Lyra anuncia expediente estadual reduzido no dia do próximo jogo Brasil na Copa 2026

O anúncio foi feito horas depois da vitória do Brasil por 3 a 0 contra a Escócia, resultado que garantiu para a Canarinho o primeiro lugar do grupo C da Copa do Mundo 2026

Segundo a gestão estadual, a medida de horário reduzido será publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (26). (Foto: Yacy Ribeiro/Secom)

A governadora Raquel Lyra anunciou na noite desta quarta-feira (24), em vídeo divulgado nas suas redes sociais, que o expediente dos órgãos estaduais na segunda (29) acontecerá até meio-dia devido ao primeiro jogo de mata-mata (16 avos de final) do Brasil na Copa do Mundo 2026, que acontecerá às 14h.

O anúncio foi feito minutos depois da vitória de 3 a 0 da seleção brasileira sobre a Escócia, resultado que garantiu o primeiro lugar do Grupo C para os comandados de Carlos Ancelotti.

“Oi gente, encerrou há pouco tempo o jogo do Brasil, 3 a 0. O palpite deu certo. Só passando para dizer que, como tem jogo na próxima segunda-feira, o expediente pro estado vai até meio-dia. É claro que a gente vai torcendo pelo Hexa e trabalhando e entregando pro Pernambuco. Beijo grande no coração, salve a seleção”, anunciou a governadora.

As exceções do expediente até 12h são para os serviços considerados indispensáveis, cujo funcionamento ficará, segundo o governo estadual, a critério dos respectivos gestores. Ainda conforme o estado, a medida de horário reduzido será publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta-feira (26).

Com o primeiro lugar do Grupo C, o chaveamento da Copa do Mundo 2026 fez com que o Brasil entre em campo na segunda (29), às 14h (horário de Brasília), em Houston, nos Estados Unidos.

Até o momento, não há um adversário definido para o confronto, já que a última rodada do Grupo F acontece nesta quinta (25), às 20h. Holanda, Japão e Suécia chegam com chances matemáticas de classificação.

Como o Brasil pegará o 2º colocado do Grupo F, o prognóstico é que a Canarinho encare Japão ou Suécia na próxima fase, seleções que se enfrentam nesta quinta (25), já que a Holanda pega a Tunísia também nesta quinta (25), equipe teoricamente mais acessível da chave.

Atualmente, a classificação do Grupo F tem a Holanda na liderança com quatro pontos e um gol a mais de saldo em comparação ao Japão, que tem o mesmo quantitativo de pontos dos holandeses. A Suécia está na terceira colocação com três pontos, enquanto que a Tunísia vem na última do grupo, com duas derrotas e nenhum ponto contabilizado.

