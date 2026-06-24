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Veja o ranking atualizado de artilheiros da Copa 2026; Vini Jr. se destaca

A disputa pela Chuteira de Ouro da Copa do Mundo 2026 está acirrada

Diario de Pernambuco e AFP

Publicado: 24/06/2026 às 20:10

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Lionel Messi/PAUL ELLIS / AFP

Lionel Messi (PAUL ELLIS / AFP)

A disputa pela Chuteira de Ouro da Copa do Mundo 2026 está acirrada. Até o momento, o principal artilheiro é o argentino Lionel Messi. O astro marcou cinco gols em duas partidas disputadas nos Estados Unidos.

Kylian Mbappé, da seleção francesa, e Erling Haaland, da Noruega, estão em segundo lugar, ambos com quatro gols. O brasileiro Vini Jr. se destaca com três gols. Veja o ranking atualizado:

  • Lionel Messi - Argentina - 5 gols
  • Kylian Mbappé - França - 4 gols
  • Erling Haaland - Noruega - 4 gols
  • Vini Jr. - Brasil - 3 gols
  • Deniz Undav - Alemanha - 3 gols
  • Jonathan David - Canadá - 3 gols

Na Copa 2022, a Chuteira de Ouro foi para Mbappé, com oito gols.


O histórico registro de gols em um único torneio foi de Just Fontaine em 1958 pela França. Ele somou 13 gols em seis jogos.

O alemão Gerd Müller foi o último a alcançar números de dois dígitos, com 10 gols na Copa do México em 1970. Desde então, em todas as edições do torneio, exceto três, o maior artilheiro marcou seis gols ou menos.

Veja também:

Recorde de Messi

O recorde absoluto de gols em copas foi superado por Messi, que soma 18 gols em seis Copas do Mundo.

Com um 'hat-trick' contra a Argélia (nos minutos 17', 60' e 76') na partida de estreia dos atuais campeões mundiais, seguido por dois gols contra a Áustria (38' e 90'+5), Messi primeiro igualou e depois superou o alemão Miroslav Klose, que detinha o recorde de maior número de gols em Copas do Mundo desde 2014.

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