Veja o ranking atualizado de artilheiros da Copa 2026; Vini Jr. se destaca

A disputa pela Chuteira de Ouro da Copa do Mundo 2026 está acirrada

Lionel Messi (PAUL ELLIS / AFP)

A disputa pela Chuteira de Ouro da Copa do Mundo 2026 está acirrada. Até o momento, o principal artilheiro é o argentino Lionel Messi. O astro marcou cinco gols em duas partidas disputadas nos Estados Unidos.

Kylian Mbappé, da seleção francesa, e Erling Haaland, da Noruega, estão em segundo lugar, ambos com quatro gols. O brasileiro Vini Jr. se destaca com três gols. Veja o ranking atualizado:

Lionel Messi - Argentina - 5 gols

Kylian Mbappé - França - 4 gols

Erling Haaland - Noruega - 4 gols

Vini Jr. - Brasil - 3 gols

Deniz Undav - Alemanha - 3 gols

Jonathan David - Canadá - 3 gols

Na Copa 2022, a Chuteira de Ouro foi para Mbappé, com oito gols.

O histórico registro de gols em um único torneio foi de Just Fontaine em 1958 pela França. Ele somou 13 gols em seis jogos.

O alemão Gerd Müller foi o último a alcançar números de dois dígitos, com 10 gols na Copa do México em 1970. Desde então, em todas as edições do torneio, exceto três, o maior artilheiro marcou seis gols ou menos.

Recorde de Messi

O recorde absoluto de gols em copas foi superado por Messi, que soma 18 gols em seis Copas do Mundo.

Com um 'hat-trick' contra a Argélia (nos minutos 17', 60' e 76') na partida de estreia dos atuais campeões mundiais, seguido por dois gols contra a Áustria (38' e 90'+5), Messi primeiro igualou e depois superou o alemão Miroslav Klose, que detinha o recorde de maior número de gols em Copas do Mundo desde 2014.