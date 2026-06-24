Seleção Brasileira garante liderança do Grupo C, cruza com o Grupo F na próxima fase e terá caminho exclusivo nos Estados Unidos até uma possível final

Quando é o próximo jogo do Brasil Veja adversário, data e horário na próxima fase da Copa (Foto: Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Com a vitória da Seleção Brasileira por 3x0 sobre a Escócia, o Brasil ficou em 1º lugar no Grupo C e tem o caminho definido até a final da Copa do Mundo 2026. Veja as datas e horários dos jogos.

Dessa forma, a Canarinho entra em campo pela fase 16-avos de final na próxima segunda-feira (29) às 14h00 (horário de Brasília), mas ainda sem adversário definido.



A classificação da Amarelinha como líder significa um deslocamento menor para os comandados de Carlo Ancelotti, que não terão que sair dos Estados Unidos no trajeto até a decisão, marcada para o dia 19 de julho, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Caminho do Brasil passando em 1º lugar:

2ª fase : 29/06 (segunda-feira), às 14h – Houston

: 29/06 (segunda-feira), às 14h – Houston Oitavas de final: 05/07 (domingo), às 17h - Nova York / Nova Jersey

05/07 (domingo), às 17h - Nova York / Nova Jersey Quartas de final: 11/07 (sábado), às 18h – Miami

11/07 (sábado), às 18h – Miami Semifinal: 15/07 (quarta-feira), às 16h – Atlanta

15/07 (quarta-feira), às 16h – Atlanta Final: 19/07 (sábado), às 18h – Nova York / Nova Jersey

Quem é o adversário do Brasil na próxima fase?

Nos 16-avos de final, o Brasil enfrentará o 2º colocado do Grupo F. Esse adversário, no entanto, ainda não está definido: Holanda, Japão e Suécia chegam à última rodada com chances matemáticas de terminar nessa posição. No cenário atual, os holandeses estão em 1º no saldo de gols.

A resposta definitiva sobre quem vai encarar a Seleção sairá dos confrontos desta quinta-feira (25), às 20h (horário de Brasília).

A Holanda pega a Tunísia, equipe teoricamente mais acessível da chave, enquanto Japão e Suécia fazem um duelo direto que pode alterar a configuração da tabela.

