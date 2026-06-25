'A sensação de voltar é maravilhosa', diz Neymar após estreia na Copa do Mundo

O público no Hard Rock Stadium, em Miami, recebeu Neymar com uma enorme festa

Neymar, atacante da Seleção Brasileira (CHANDAN KHANNA / AFP)

Enfim, chegou o momento de Neymar. O camisa 10 da Seleção estreou na Copa do Mundo de 2026, na América do Norte, nesta quarta-feira (24), entrando em campo no segundo tempo da vitória do Brasil por 3 a 0 sobre a Escócia.

Aos 34 anos, 'Ney' entrou em campo no minuto 76 no lugar de Matheus Cunha no confronto que encerrou a participação do Brasil no Grupo C do Mundial.

O público no Hard Rock Stadium, em Miami, o recebeu com uma enorme ovação.

"Muito nervoso, mas feliz", disse Neymar com um sorriso enorme após a partida, durante uma breve conversa com o ex-jogador brasileiro Denilson na TV Globo.

Maior artilheiro da história da Seleção, com 79 gols, Neymar disputa sua quarta Copa do Mundo, depois das edições de 2014, 2018 e 2022.

O jogo contra a Escócia foi o seu 14º no torneio, no qual tem um retrospecto de oito gols marcados e quatro assistências.

- "A sensação de voltar é maravilhosa" -

Devido a uma lesão muscular na panturrilha direita, o astro do Santos ficou de fora dos dois primeiros jogos da Seleção na América do Norte: o empate em 1 a 1 com o Marrocos e a vitória por 3 a 0 sobre o Haiti.

"A sensação de voltar é maravilhosa", declarou Neymar na zona mista.

"Nosso objetivo é estar aqui na Seleção, jogar mais uma Copa do Mundo. E eu consegui isso, então estou muito contente, muito feliz. Agradeço a todo mundo que torceu", acrescentou

Ele estava afastado dos gramados desde meados de maio, quando fez seu último jogo pelo 'Peixe'.

"Ele mereceu jogar. Trabalhou, treinou muito", disse o técnico da Seleção, o italiano Carlo Ancelotti.

"Tem sua qualidade, pode ajudar a equipe. Jogou pouco, mas jogou bem", acrescentou Carletto.

Quando esteve em campo, Neymar atuou pelo centro do ataque, com liberdade para se movimentar.

Pelo Santos, disputou apenas oito dos 18 jogos da equipe no Campeonato Brasileiro, mas Ancelotti decidiu contar com ele.

"Fisicamente estou bem, trabalhei muito esses dias. Por mais que tenha ficado sem jogar (...), estava trabalhando o físico, então estou bem, estou inteiro", ressaltou.

Embora tenha declarado que "obviamente" quer jogar mais minutos, o astro deixou a questão inteiramente nas mãos de Ancelotti.

"Independente dos minutos que eu tiver, vou dar o meu máximo para ajudar", prometeu.

Neymar não vestia a 'Amarelinha' desde outubro de 2023, quando sofreu uma grave lesão no joelho na derrota por 2 a 0 para o Uruguai pelas Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial.

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- "Ele é essencial" -

Quando Neymar entrou em campo, uma pequena multidão reunida em uma "Fan Fest" no Rio de Janeiro para assistir à partida em um telão explodiu de alegria.

"Ele é essencial para a Seleção", disse à AFP Andreia Laurita, uma professora de 38 anos que estava no evento organizado pelo canal digital CazéTV.

"Vamos ver como evolui a cada jogo", acrescentou a torcedora.

William Farias, um programador de 34 anos, contou à AFP que teve "uma sensação de felicidade" ao ver Neymar em mais uma Copa do Mundo.