Copa do Mundo 2026: onde assistir e horários dos jogos desta quinta-feira (25)
Copa do Mundo: rodada desta quinta define classificados de três grupos
Publicado: 25/06/2026 às 09:52
Jogadores da Holanda (Divulgação/Fifa)
A Copa do Mundo de 2026 reserva fortes emoções para esta quinta-feira (25). Seis partidas encerram a fase de grupos das chaves D, E e F, definindo os últimos classificados dessas chaves para os 16-avos de final. Entre os principais destaques do dia estão o confronto direto entre Japão e Suécia e a definição das posições de já classificados, como Alemanha e Estados Unidos.
Grupo D:
Já classificados, os Estados Unidos entram em campo às 23h para confirmar a liderança da chave diante da Turquia, que já está eliminada do torneio. No mesmo horário, a disputa promete ser acirrada no confronto entre Paraguai e Austrália: quem vencer garante a vaga direta na próxima fase da competição.
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Grupo E:
Às 17h, a Alemanha cumpre tabela contra o Equador, defendendo a liderança após já ter carimbado o passaporte para o mata-mata. Na outra partida da chave, a Costa do Marfim depende apenas de si diante de Curaçao para avançar na Copa.
Grupo F:
Às 20h, a Holanda tenta carimbar a primeira colocação do grupo contra a já eliminada Tunísia. No jogo mais equilibrado da chave, Japão e Suécia fazem um confronto direto e quem levar a melhor garante a classificação para os 16-avos de final. A tendência é que desta partida saia o adversário da Seleção Brasileira.
Confira os jogos da Copa do Mundo desta quinta-feira (25):
17h – Equador x Alemanha – CazéTV, Globo, ge tv e Sportv
17h – Curaçao x Costa do Marfim – CazéTV e Sportv 2
20h – Japão x Suécia – CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
20h – Tunísia x Holanda – CazéTV
23h – Paraguai x Austrália – CazéTV
23h – Turquia x Estados Unidos – CazéTV, Globo e Sportv