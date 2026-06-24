Procissão de São João Batista leva fé e tradição às ruas do Sítio Histórico de Olinda

Cortejo saiu na tarde desta quarta-feira (24), da Igreja Matriz, no Alto da Sé, e seguiu até a Igreja dos Militares, no Amparo, reunindo devotos em momento de oração e celebração do ciclo junino

Cortejo Junino na Praça do Carmo em Olinda (Foto: Mauricio Ferry/DP Foto)

A fé tomou conta das ruas de Olinda na tarde desta quarta-feira (24), durante a tradicional procissão em homenagem a São João Batista, um dos santos do ciclo junino, que também inclui Santo Antônio e São Pedro.

O cortejo começou por volta das 16h, com a saída da imagem do santo da Igreja Matriz, no Alto da Sé, no Sítio Histórico de Olinda. De lá, os fiéis seguiram em caminhada pelas ladeiras da cidade até a Igreja de São João Batista dos Militares, na Avenida da Saudade, no bairro do Amparo.

Durante o percurso, devotos acompanharam a imagem em um momento marcado por orações, emoção e demonstrações de fé. A programação religiosa foi encerrada com missa solene às 17h, celebrada pelo pároco Marcos André.

Além da celebração religiosa, a tarde também foi marcada por movimentação cultural no centro histórico. Na Praça do Carmo, no Sítio Histórico de Olinda, houve concentração do Cavalo Branco para um cortejo junino que contou com orquestra de metais e bonecos gigantes de artistas do forró Pernambucano. O desfile saiu por volta das 17h, reunindo brincantes e animando moradores e turistas.

Ainda no mesmo polo cultural, o bloco Amantes do Carnaval de Olinda também participou da programação. O diretor e padrinho do grupo, Jean Diniz, destacou a mistura entre São João e carnaval como uma experiência de celebração da cultura local. Segundo ele, o cortejo representa a alegria dessa fusão cultural, unindo o frevo à tradição junina, com figurinos temáticos, bonecos caracterizados e o clima de forró tomando conta das ruas do Sítio Histórico.

Para ele, o momento também simboliza a saudade do carnaval de Olinda, agora resgatada em clima junino, reforçando a diversidade cultural da cidade e a força das manifestações populares.