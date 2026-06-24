Apac prevê chuva para quinta (25) e sexta-feira (26) em Pernambuco

Foto ilustrativa de chuva no Recife (DP)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) divulgou nesta quarta-feira (24) a previsão meteorológica para quinta-feira (25) e sexta-feira (26) no estado. De acordo com o boletim, a expectativa é de chuvas com intensidade variando entre fraca e moderada em grande parte de Pernambuco.

Na quinta-feira (25), a previsão indica chuva fraca na Mata Norte, no Sertão de Pernambuco e no Arquipélago de Fernando de Noronha. Já a Região Metropolitana do Recife e o Agreste devem registrar precipitações de intensidade fraca a moderada. Na Mata Sul, a chuva deve ocorrer com intensidade moderada. No Sertão do São Francisco, não há previsão de chuva para o período.

Para a sexta-feira (26), a Apac prevê aumento da intensidade das chuvas em algumas regiões. A Mata Norte e a Região Metropolitana do Recife devem registrar precipitações moderadas. A Mata Sul permanece com previsão de chuva moderada. No Agreste, a expectativa é de fraca a moderada.

No Sertão de Pernambuco e no Sertão do São Francisco, a previsão é de chuva fraca. Em Fernando de Noronha, as precipitações não devem ser fortes.