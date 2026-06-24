Serra Talhada mantém programação de São João após tiroteio com uma morte e 15 feridos

Tiroteio em festa junina deixou um morto e 15 feridos em Serra Talhada, no Sertão (Reprodução/Redes Sociais)

A Prefeitura de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, informou que a programação para a festa de São João, desta quarta-feira (24), está mantida. A confirmação ocorre após um tiroteio na Estação do Forró deixar uma pessoa morta e 15 feridas, entre elas cinco policiais militares.

Segundo a gestão municipal, por se tratar da última noite do evento, as atividades serão realizadas com reforço no policiamento e na segurança para o andamento das atividades juninas. A nota pontua que o episódio é um "fato isolado que não reflete o histórico de tranquilidade do evento".

A prefeitura reforça que o São João na cidade “é uma celebração construída para as famílias, para a cultura e também para garantir o sustento de ambulantes, trabalhadores, equipes técnicas, artistas e demais pessoas envolvidas na realização da festa”.

Segundo a gestão, a prioridade tem sido o acompanhamento das vítimas e o apoio às equipes de saúde e às forças de segurança. A prefeitura também pediu cautela à população para evitar a propagação de informações falsas.

“Repudiamos toda forma de violência e reafirmamos nosso compromisso com a segurança da população. O ocorrido não diminui o compromisso da gestão com a realização de eventos seguros. Pelo contrário: reforça nossa determinação em aprimorar continuamente os protocolos de segurança, fortalecer a atuação integrada com as forças policiais e adotar todas as medidas necessárias para proteger a população”, afirma.

Tiroteio

O crime aconteceu durante a madrugada desta quarta-feira na festa de São João no município. O suspeito, um homem de 36 anos, foi baleado, não resistiu aos ferimentos e faleceu.

As outras 15 vítimas foram encaminhadas para atendimento médico no Hospital Eduardo Campos e no Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam).

Mais cedo, pelas redes sociais, a prefeita Márcia Conrado (PT) já havia manifestado solidariedade aos feridos e familiares, colocando a rede municipal de assistência à disposição das vítimas. O caso está sendo investigado.

