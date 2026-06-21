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Trabalhador morre após sofrer descarga elétrica em Jaboatão dos Guararapes

Trabalhador de 35 anos morreu após sofrer descarga elétrica durante o expediente em um açougue, localizado em Jaboatão dos Guararapes

Marília Parente

Publicado: 21/06/2026 às 11:47

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Sede da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco/Reprodução/Google Street View

Sede da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (Reprodução/Google Street View)

Um trabalhador de 35 anos morreu após sofrer descarga elétrica enquanto realizava a limpeza do maquinário de um açougue localizado em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado no último sábado (20). 

Após sofrer o choque, a vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado pela 19ª Delegacia de Prazeres como morte a esclarecer sem indício de crime. 

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Descarga , Elétrica , Jaboatão dos Guararapes , trabalhador
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