Trabalhador morre após sofrer descarga elétrica em Jaboatão dos Guararapes

Trabalhador de 35 anos morreu após sofrer descarga elétrica durante o expediente em um açougue, localizado em Jaboatão dos Guararapes

Sede da Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (Reprodução/Google Street View)

Um trabalhador de 35 anos morreu após sofrer descarga elétrica enquanto realizava a limpeza do maquinário de um açougue localizado em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado no último sábado (20).

Após sofrer o choque, a vítima chegou a ser socorrida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos. O caso está sendo investigado pela 19ª Delegacia de Prazeres como morte a esclarecer sem indício de crime.