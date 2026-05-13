O trabalhador sofreu a descarga elétrica na manhã desta terça-feira (12), enquanto trabalhava na marquise de um imóvel em Capoeiras, no Agreste de Pernambuco

Choque elétrico deixa homem com 60% do corpo queimado em Capoeiras, no Agreste de Pernambuco (FOTO: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS)

Um trabalhador de 29 anos sofreu uma forte descarga elétrica e teve cerca de 60% do corpo queimado durante um serviço realizado em um prédio no município de Capoeiras, no Agreste de Pernambuco. O acidente aconteceu na manhã desta terça-feira (12).

De acordo com informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) Agreste, a vítima trabalhava na marquise de um imóvel quando recebeu o choque elétrico. Por causa da gravidade dos ferimentos, o homem precisou ser intubado e sedado ainda durante o atendimento médico.

Conforme o Samu, o trabalhador foi socorrido inicialmente para o hospital municipal de Capoeiras, onde recebeu os primeiros atendimentos e foi estabilizado. Em seguida, foi transferido para o Hospital da Restauração, no Recife.

Vídeos gravados por moradores mostram o momento em que amigos da vítima se arriscam para retirá-lo da estrutura onde ele ficou após sofrer a descarga elétrica.

As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Delegacia de Capoeiras. Até o momento, não há informações oficiais atualizadas sobre o estado de saúde do trabalhador.

O que diz o Samu

O SAMU agreste informa que um homem, de 29 anos, sofreu um choque elétrico na manhã desta terça-feira (12), no município de Capoeiras, no Agreste pernambucano.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), a vítima foi inicialmente socorrida por populares e levada ao hospital local, onde recebeu os primeiros atendimentos e foi estabilizada.

Em seguida, uma Unidade de Suporte Básico (USB) do SAMU de Capoeiras realizou a remoção do paciente para o Hospital da Restauração, no Recife, para o setor de queimados. A vítima foi intubada, sedada e teve 60% do corpo queimado.

