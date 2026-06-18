São João 2026 terá reforço na rede elétrica, Samu e fiscalização em Pernambuco

São João do Recife (Foto: Edson Holanda/PCR)

O São João 2026 em Pernambuco contará com reforço na rede elétrica, ampliação do atendimento de urgência e aumento das ações de fiscalização e prevenção nos principais polos de festa do estado. As medidas foram apresentadas nesta quinta-feira (18) pela Neoenergia Pernambuco, pelo Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) e pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) do Recife.

Entre as ações anunciadas está um investimento superior a R$ 2,5 milhões da Neoenergia em manutenção preventiva da rede elétrica. Segundo a distribuidora, o valor representa um aumento de 60% em relação ao ano passado.

Para reduzir o risco de interrupções no fornecimento de energia durante os festejos, a empresa informou ter realizado inspeções em mais de 950 quilômetros de rede elétrica, 22 subestações e cerca de 800 manutenções programadas. Também foram executadas mais de 5 mil podas de árvores próximas à fiação.

Em Caruaru, foram instalados cinco transformadores provisórios no Pátio de Eventos e no Alto do Moura. Já em cidades como Gravatá, Petrolina, Arcoverde, Carpina, Serra Talhada e Limoeiro, foram realizadas intervenções para ampliar a capacidade e a confiabilidade do sistema elétrico.

A operação contará ainda com quatro subestações móveis para situações emergenciais e reforço das equipes de campo nos principais polos do Agreste, Sertão e Região Metropolitana do Recife. Além do atendimento a ocorrências, os profissionais atuarão no combate a ligações clandestinas de energia.

Na área da saúde, o SAMU Recife informou que ampliará a estrutura de atendimento pré-hospitalar nos principais polos da capital, especialmente no Sítio da Trindade e no Pátio de São Pedro. O reforço inclui ambulâncias e equipes de plantão para agilizar o atendimento em casos de acidentes ou emergências médicas durante as festividades.

Já o Corpo de Bombeiros prevê a mobilização de efetivo reforçado para ações de combate a incêndios, salvamento, atendimento pré-hospitalar e fiscalização de estruturas temporárias. Segundo a corporação, estão programados cerca de 4 mil lançamentos de efetivo e 941 empenhos de viaturas ao longo da operação.

As equipes técnicas também intensificarão as vistorias em palcos, barracas e demais estruturas utilizadas nos festejos, verificando o cumprimento das normas de segurança contra incêndio e pânico. O objetivo é garantir que os espaços destinados ao público funcionem de forma regular e segura.

O reforço operacional dos bombeiros abrangerá os principais polos juninos da Região Metropolitana do Recife, do Agreste e do Sertão, além das rodovias BR-232, BR-101 e BR-408, que costumam registrar aumento no fluxo de veículos durante o período.

As instituições também divulgaram orientações preventivas para a população, como evitar soltar fogos de artifício próximos à rede elétrica, não utilizar drones nas proximidades da fiação e não acender fogueiras sob a rede de distribuição de energia ou em áreas com vegetação.