Incêndio em poste atinge rede elétrica no Curado, em Jaboatão dos Guararapes
Segundo os moradores, as chamas atingiram um transformador localizado próximo à Avenida Um, no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes.
Publicado: 25/05/2026 às 09:17
O incêndio está acontecendo próximo à Avenida Um, no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes (Foto: Reprodução / Redes Sociais )
Um incêndio em um poste atinge, na manhã desta segunda-feira (25), a rede elétrica da Avenida Um, no bairro do Curado, em Jaboatão dos Guararapes. Imagens que circulam nas redes sociais mostram as chamas consumindo fios e uma estrutura montada no poste, que segundo os moradores, seria um transformador.
Por conta da ocorrência, moradores começaram a desligar a disjuntores de suas residências, pois o incêndio estava provocando oscilação no fornecimento de energia.
A Neoenergia informou que uma equipe está se deslocando para o local da ocorrência.
Já o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) informou que ocorrências de fogo em rede elétrica, quando restritas exclusivamente a postes e que envolvem ambiente energizado, são de competência da concessionária de energia elétrica.
Ainda segundo a corporação, em casos como esse, o CBMPE monitora apenas o entorno da ocorrência, especialmente quanto ao risco de propagação para residências, veículos ou demais estruturas, só atuando em situações que envolvam risco à vida ou ao patrimônio.