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Vida Urbana
CRIME

Mulher e filha de 13 anos são mortas dentro de casa em Timbaúba, na Mata Norte

Vítimas apresentavam marcas de tiros e foram encontradas sem vida neste sábado (20)

Diario de Pernambuco

Publicado: 20/06/2026 às 17:21

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Complexo Policial de Goiana /Foto: Divulgação

Complexo Policial de Goiana (Foto: Divulgação)

Uma mulher de 30 anos e sua filha, de 13, foram encontradas mortas dentro de uma casa no centro de Timbaúba, município da Zona da Mata Norte pernambucana. As duas apresentavam ferimentos causados por arma de fogo.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil neste sábado (20). Segundo a corporação, o caso está sendo tratado como duplo homicídio consumado e ficou sob responsabilidade da Delegacia Seccional de Goiana.

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Após serem acionados, policiais deram início aos procedimentos investigativos para reunir informações sobre as circunstâncias do crime. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre possíveis suspeitos ou sobre o que teria motivado os assassinatos.

Em nota, a Polícia Civil informou que as diligências continuam em andamento e que trabalha para esclarecer o caso.

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