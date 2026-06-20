Fuzil e submetralhadora enterrados: como a polícia desarticulou o arsenal dos ‘Irmãos Metralha’ no Recife

Natanael Santos, o "Negão", era o responsável pelo arsenal do grupo na comunidade do Detran; arsenal com fuzil e submetralhadora foi descoberto enterrado em ilha após a captura

Armeira da organização criminosa 'Irmãos Metralha' foi preso (Foto: PCPE)

Um homem de 42 anos foi preso no município de Natuba, na Paraíba, por suspeita de integrar uma organização criminosa com atuação predominante na comunidade do Detran, no bairro da Iputinga, e em outras regiões do Grande Recife. Ele era considerado foragido da Justiça desde 8 de junho.

Natanael Santos da Silva, conhecido como “Negão”, é apontado como o armeiro (responsável pela manutenção do arsenal bélico) do grupo criminoso “Irmãos Metralha”, vinculado ao Comando Vermelho.

Segundo as investigações, ele ocupava posição de destaque, exercendo atribuições relacionadas à arrecadação financeira da organização, gerenciamento da atividade de tráfico de drogas, cobrança de devedores e aquisição de entorpecentes.

A captura aconteceu na quarta-feira (17) e foi realizada por equipes do Departamento de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) e do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

Após a prisão, equipes do Bope teriam questionado o homem sobre a existência dos armamentos usados pela organização. Foi a partir da indicação dele, que os policiais localizaram, na Ilha do Bananal, um fuzil 5.56, uma submetralhadora, uma espingarda e três rifles, além de sete carregadores e 2.514 munições de diversos calibres.

Os armamentos estariam “enterrados e cuidadosamente ocultados para dificultar sua descoberta pelos órgãos de segurança pública".

“A quantidade e natureza das armas, munições e carregadores apreendidos revelam gravidade concreta significativamente superior àquela inerente ao próprio tipo penal, demonstrando elevado grau de organização, poder de fogo e capacidade ofensiva do grupo criminoso investigado”, diz trecho do documento policial, obtido pelo Diario.

Em depoimento à Polícia Civil, Natanael negou fazer parte dos "Irmãos Metralha" ou exercer qualquer função no grupo. Ele também alegou desconhecer a existência de outras armas guardadas, bem como quem fazia a manutenção ou qual era a utilidade delas.

Apesar de ter sido detido em flagrante, a Justiça entendeu, durante a audiência de custódia, realizada nesta quinta (18), que não houve flagrante delito e decidiu relaxar a prisão. Ainda assim, como já havia um mandado de prisão preventiva em aberto contra ele, Natanael permanece preso.

