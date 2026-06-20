Inmet prevê chuva forte para 79 municípios de Pernambuco neste sábado (20)
Com classificação de bandeira amarela, previsão de chuva forte do Inmet abrange toda Região Metropolitana e zonas da mata, além de chegar em alguns municípios do Agreste
Publicado: 20/06/2026 às 08:33
De acordo com a previsão, essa chuva é decorrente de um canal de umidade que passa pelas regiões. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, neste sábado (20), a previsão do tempo para Pernambuco com bandeira amarela para risco de chuva forte em 79 municípios do estado.
Conforme classificação do Inmet, a possibilidade é de chuva com grau de severidade de Perigo Potencial, quando o volume de água fica entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia.
No mapa do Instituto, a bandeira amarela se estende pela Zona da Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Sul. Mas também alcança alguns municípios do Agreste, como Bonito e Bezerros.
Confira os 79 municípios de Pernambuco com a bandeira amarela do Inmet para este sábado:
Abreu e Lima
Agrestina
Água Preta
Aliança
Amaraji
Araçoiaba
Barra de Guabiraba
Barreiros
Belém de Maria
Bezerros
Bom Jardim
Bonito
Buenos Aires
Cabo de Santo Agostinho
Camaragibe
Camocim de São Félix
Camutanga
Canhotinho
Carpina
Catende
Chã de Alegria
Chã Grande
Condado
Correntes
Cortês
Cumaru
Cupira
Escada
Feira Nova
Ferreiros
Gameleira
Glória do Goitá
Goiana
Gravatá
Igarassu
Ilha de Itamaracá
Ipojuca
Itambé
Itapissuma
Itaquitinga
Jaboatão dos Guararapes
Jaqueira
João Alfredo
Joaquim Nabuco
Lagoa de Itaenga
Lagoa do Carro
Lagoa dos Gatos
Limoeiro
Machados
Maraial
Moreno
Nazaré da Mata
Olinda
Palmares
Palmeirina
Panelas
Passira
Paudalho
Paulista
Pombos
Primavera
Quipapá
Recife
Ribeirão
Rio Formoso
Sairé
Salgadinho
São Benedito do Sul
São Joaquim do Monte
São José da Coroa Grande
São Lourenço da Mata
São Vicente Férrer
Sirinhaém
Tamandaré
Timbaúba
Tracunhaém
Vicência
Vitória de Santo Antão
Xexéu