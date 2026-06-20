Inmet prevê chuva forte para 79 municípios de Pernambuco neste sábado (20)

Com classificação de bandeira amarela, previsão de chuva forte do Inmet abrange toda Região Metropolitana e zonas da mata, além de chegar em alguns municípios do Agreste

De acordo com a previsão, essa chuva é decorrente de um canal de umidade que passa pelas regiões. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou, neste sábado (20), a previsão do tempo para Pernambuco com bandeira amarela para risco de chuva forte em 79 municípios do estado.

Conforme classificação do Inmet, a possibilidade é de chuva com grau de severidade de Perigo Potencial, quando o volume de água fica entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

No mapa do Instituto, a bandeira amarela se estende pela Zona da Mata Norte, Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Sul. Mas também alcança alguns municípios do Agreste, como Bonito e Bezerros.

Confira os 79 municípios de Pernambuco com a bandeira amarela do Inmet para este sábado:

Abreu e Lima

Agrestina

Água Preta

Aliança

Amaraji

Araçoiaba

Barra de Guabiraba

Barreiros

Belém de Maria

Bezerros

Bom Jardim

Bonito

Buenos Aires

Cabo de Santo Agostinho

Camaragibe

Camocim de São Félix

Camutanga

Canhotinho

Carpina

Catende

Chã de Alegria

Chã Grande

Condado

Correntes

Cortês

Cumaru

Cupira

Escada

Feira Nova

Ferreiros

Gameleira

Glória do Goitá

Goiana

Gravatá

Igarassu

Ilha de Itamaracá

Ipojuca

Itambé

Itapissuma

Itaquitinga

Jaboatão dos Guararapes

Jaqueira

João Alfredo

Joaquim Nabuco

Lagoa de Itaenga

Lagoa do Carro

Lagoa dos Gatos

Limoeiro

Machados

Maraial

Moreno

Nazaré da Mata

Olinda

Palmares

Palmeirina

Panelas

Passira

Paudalho

Paulista

Pombos

Primavera

Quipapá

Recife

Ribeirão

Rio Formoso

Sairé

Salgadinho

São Benedito do Sul

São Joaquim do Monte

São José da Coroa Grande

São Lourenço da Mata

São Vicente Férrer

Sirinhaém

Tamandaré

Timbaúba

Tracunhaém

Vicência

Vitória de Santo Antão

Xexéu