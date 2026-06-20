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Mulher é atropelada por moto na BR-232, em Serra Talhada

Segundo a PRF, tanto a mulher quanto o condutor da moto precisaram ser socorridos pelo Samu

Marília Parente

Publicado: 20/06/2026 às 15:17

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Condutor da moto também ficou ferido /Divulgação/PRF

Condutor da moto também ficou ferido (Divulgação/PRF)

Uma mulher ficou ferida após ser atropelada por uma moto na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro ocorreu por volta das 20h20, no km 408 da rodovia. 

A mulher foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Eduardo Campos. O condutor da moto, que também ficou ferido, foi levado para o Hospital Professor Agamenon Magalhães (Hospam). As circunstâncias do sinistro não foram divulgadas.

 

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