Mulher é atropelada por moto na BR-232, em Serra Talhada

Segundo a PRF, tanto a mulher quanto o condutor da moto precisaram ser socorridos pelo Samu

Condutor da moto também ficou ferido (Divulgação/PRF)

Uma mulher ficou ferida após ser atropelada por uma moto na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o sinistro ocorreu por volta das 20h20, no km 408 da rodovia.

A mulher foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Eduardo Campos. O condutor da moto, que também ficou ferido, foi levado para o Hospital Professor Agamenon Magalhães (Hospam). As circunstâncias do sinistro não foram divulgadas.