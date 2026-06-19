Hospital da Restauração inaugura UCI reformada na Emergência

Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) do HR (Foto: Américo Nunes / VG)

O Hospital da Restauração (HR), no Recife, entregou nesta sexta-feira (19) a nova Unidade de Cuidados Intermediários (UCI) da Emergência Geral, antiga Sala Laranja. O espaço passou por reestruturação e recebeu novos equipamentos como parte do pacote de requalificação da unidade, que soma R$ 168 milhões.

A UCI integra a área da Emergência Geral e é destinada a pacientes que precisam de atendimento urgente, com quadro clínico grave, mas sem risco imediato de morte. O setor fica no 1º andar do hospital, ao lado da Sala Vermelha, de cuidados críticos, e teve também o fluxo assistencial reorganizado para facilitar a circulação de pacientes entre os níveis de complexidade.

A reforma incluiu a substituição de toda a infraestrutura elétrica, hidráulica e de gases medicinais, além da instalação de nova rede de climatização e de um sistema de filtragem de ar de alta eficiência. Segundo a gestão estadual, o objetivo é ampliar a segurança assistencial e reduzir riscos de infecção hospitalar.

O espaço recebeu ainda novos monitores, respiradores, macas e equipamentos considerados mais modernos para atendimento de emergência. Também foram implantados um posto de enfermagem com visão centralizada dos leitos e um banheiro interno para pacientes, estrutura que não existia anteriormente na unidade.

Durante a entrega, a vice-governadora Priscila Krause afirmou que a intervenção faz parte de um processo mais amplo de reorganização do fluxo da emergência, com mudanças já realizadas em outros setores. Ela citou a entrega anterior da Sala Vermelha e a previsão de continuidade das obras na chamada Sala Amarela.

A climatização também foi modificada com a instalação de novos equipamentos de ar-condicionado e integração ao sistema de filtragem de ar, que, de acordo com a gestão, segue normas de controle de infecção hospitalar e contribui para retenção de vírus e bactérias no ambiente.

O Hospital da Restauração, maior unidade pública de saúde de Pernambuco e referência no atendimento de urgência e emergência no Norte e Nordeste, funciona há 56 anos e passa por um processo de requalificação estrutural.

Além da UCI da Emergência, a Secretaria Estadual de Saúde informou que outras áreas seguem em obras, incluindo o 4º andar, salas do bloco cirúrgico no 3º andar, UTI Geral no 2º andar e o serviço de substituição de forro no 5º andar. Já foram entregues os 6º e 8º andares, a Sala Vermelha, o setor de Endoscopia, a Central de Laudos e a sala de Ultrassom, além da implantação do prontuário eletrônico em toda a unidade.

HR tem histórico de problemas

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A entrega ocorreu no momento em que a unidade vem registrando problemas estruturais em outras áreas. Na semana passada, um timbu foi visto no refeitório do hospital, após cair do teto e circular sobre mesas do espaço. Em nota, a direção informou que o ambiente será avaliado por um biólogo e afirmou que intervenções no setor já estavam previstas dentro do cronograma de requalificação.

No mês passado, parte do forro do teto do 7º andar cedeu, deixando gesso espalhado em um corredor e abrindo um vão na estrutura. Após o episódio, o hospital informou que os atendimentos seguiram normalmente e que não houve impacto na assistência aos pacientes. Segundo a gestão, o trecho atingido ainda não havia passado por obras de requalificação.

Em decorrência do caso, o Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe) realizou vistoria na unidade para avaliar o desabamento do forro e um vazamento registrado em outro ponto do prédio. Segundo o órgão, foram identificados dois episódios: a queda de parte do forro no 7º andar e um problema no shaft de água no 4º andar, que provocou vazamento atingindo o térreo.

A direção do hospital informou que equipes de engenharia e manutenção foram acionadas para reparos e avaliação das áreas afetadas.