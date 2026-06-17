Princípio de incêndio deixa idosas intoxicadas por fumaça na Zona Norte do Recife

Ocorrência foi registrada na noite da segunda-feira (16), na Rua Conselheiro Portela, na Zona Norte do Recife

Princípio de incêndio em edifício deixa duas idosas intoxicadas por fumaça no Espinheiro, zona norte do Recife (Foto: Cortesia)

Um princípio de incêndio atingiu a casa de máquinas de um edifício no fim da noite desta segunda-feira (16), na Rua Conselheiro Portela, no bairro do Espinheiro, na Zona Norte do Recife. Duas moradoras, de 71 e 87 anos, precisaram receber atendimento após inalarem fumaça.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o prédio fica nas proximidades do Conselho Regional de Medicina de Pernambuco (Cremepe). Para a ocorrência, foram enviadas uma viatura de combate a incêndio e uma viatura de resgate.

Ao chegar ao local, as equipes não identificaram focos de chamas, mas constataram a presença de fumaça na casa de máquinas, localizada no 21º andar da edificação.

Os bombeiros realizaram uma varredura em todos os andares do prédio para verificar possíveis riscos ou a necessidade de novas intervenções. Durante a inspeção, duas moradoras relataram desconforto provocado pela inalação da fumaça e receberam atendimento no local.

Segundo a corporação, as idosas não precisaram ser encaminhadas para uma unidade de saúde. Após a avaliação, elas foram orientadas a procurar atendimento médico caso os sintomas persistirem ou se agravarem.

Após a dissipação da fumaça, os militares realizaram uma segunda vistoria na edificação. Nenhuma outra alteração foi encontrada e o prédio foi liberado.

O síndico foi orientado a providenciar manutenção na casa de máquinas para identificar a causa do incidente.

