Protesto bloqueia trecho da Avenida Recife na manhã desta quarta (17)

O protesto, organizado por moradores do bairro Jardim Uchôa, acontece nas proximidades do Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa

Manifestantes interditaram um trecho da Avenida Recife, na Zona Oeste do Recife, na manhã desta quarta-feira (17) (Reprodução de vídeo/TV Guararapes)

Manifestantes interditaram um trecho da Avenida Recife, na Zona Oeste do Recife, na manhã desta quarta-feira (17).

O protesto, organizado por moradores do bairro Jardim Uchôa, acontece nas proximidades do Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa, nos sentidos Boa Viagem e Avenida Caxangá.

Entre as reivindicações dos manifestantes, estão a dragagem do rio Tejipió e a retirada das casas. De acordo com eles, a comunidade sofre com alagamentos e falta de infraestrutura.

Pneus em chamas estão sendo usados para bloquear a via. Em faixas, é possível ler frases como “Não somos peixes” e “Jardim Uchôa está cansado de alagamentos, lama, prejuízos e sofrimento do povo”.