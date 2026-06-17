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Protesto bloqueia trecho da Avenida Recife na manhã desta quarta (17)

O protesto, organizado por moradores do bairro Jardim Uchôa, acontece nas proximidades do Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa

Diario de Pernambuco

Publicado: 17/06/2026 às 07:02

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Manifestantes interditaram um trecho da Avenida Recife, na Zona Oeste do Recife, na manhã desta quarta-feira (17)/Reprodução de vídeo/TV Guararapes

Manifestantes interditaram um trecho da Avenida Recife, na Zona Oeste do Recife, na manhã desta quarta-feira (17) (Reprodução de vídeo/TV Guararapes)

Manifestantes interditaram um trecho da Avenida Recife, na Zona Oeste do Recife, na manhã desta quarta-feira (17).

O protesto, organizado por moradores do bairro Jardim Uchôa, acontece nas proximidades do Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa, nos sentidos Boa Viagem e Avenida Caxangá.

Entre as reivindicações dos manifestantes, estão a dragagem do rio Tejipió e a retirada das casas. De acordo com eles, a comunidade sofre com alagamentos e falta de infraestrutura.

Pneus em chamas estão sendo usados para bloquear a via. Em faixas, é possível ler frases como “Não somos peixes” e “Jardim Uchôa está cansado de alagamentos, lama, prejuízos e sofrimento do povo”.

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Avenida Recife , Protesto , Recife
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