PRF apreende carga de conhaque avaliada em meio milhão de reais no Sertão de Pernambuco

A carga de conhaque com 2.400 garrafas estava sendo transportada sem nota fiscal; apreensão aconteceu durante fiscalização da PRF em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco

Ação da PRF em Serra Talhada (DIVULGAÇÃO/PRF)

Durante uma fiscalização na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de 2.400 caixas de conhaque, avaliada em mais de meio milhão de reais.

A mercadoria, que havia sido retirada em São Paulo para entrega em Custódia, também no Sertão do estado, estava sendo transportada sem nota fiscal.

Polícias realizavam uma fiscalização na rodovia, quando deram ordem de parada a um caminhão coberto por lonas.

Ao abrir o compartimento de carga do veículo, foram encontradas 2.400 caixas de conhaque, contendo cada uma 12 garrafas do produto. Ao todo foram apreendidos, 25,9 mil litros da bebida.

O motorista informou que havia pego a mercadoria em São Paulo para entregar em Custódia, no Sertão.

O caminhão foi conduzido ao pátio, para ser encaminhado à Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz), para a adoção dos procedimentos legais

Adquirir bebidas sem nota fiscal representa um grave risco à saúde do consumidor. Esses produtos podem vir do mercado clandestino e conter metanol ou outra substância que coloque em risco a vida das pessoas.