Hospital da Mulher do Recife inicia etapa de avaliação para processo de acreditação

HMR inicia visita diagnóstica para processo de acreditação hospitalar (Foto: Divulgação)

O Hospital da Mulher do Recife (HMR) iniciou nesta terça-feira (16) o seu processo de acreditação hospitalar. Para tanto, foi feita uma visita diagnóstica por especialistas do Instituto Brasileiro para Excelência em Saúde (IBES) que segue até esta quarta-feira (17).

Durante a visita, os avaliadores analisam processos internos, indicadores de desempenho, práticas assistenciais, protocolos de segurança do paciente e aspectos relacionados à gestão da unidade.

A programação começou com apresentações sobre a estrutura organizacional do hospital, o modelo assistencial adotado, indicadores de atendimento e protocolos de segurança. Também foram discutidos o planejamento estratégico da instituição, metas para os próximos anos e análises de riscos organizacionais e assistenciais.

A acreditação hospitalar é um processo de avaliação externa e voluntária que verifica o cumprimento de padrões relacionados à qualidade dos serviços de saúde e à segurança do paciente. A certificação é concedida a instituições que atendem aos critérios estabelecidos pelas entidades acreditadoras.

De acordo com o hospital, a visita diagnóstica tem como objetivo identificar pontos fortes e oportunidades de melhoria antes da etapa de certificação.

“Este é um momento muito significativo para o Hospital da Mulher do Recife. A visita diagnóstica representa o reconhecimento de um trabalho construído diariamente por equipes comprometidas com a assistência segura, humanizada e de qualidade. Estamos preparados para compartilhar nossos processos, aprender com essa troca de experiências e seguir avançando na busca pela excelência”, destacou a diretora-geral do HMR, Ana Karla.

Para a superintendente do HCP Gestão, Isabela Coutinho, o início da avaliação "reforça o compromisso institucional com a melhoria contínua dos serviços de saúde". “A acreditação é uma ferramenta estratégica que fortalece a cultura da qualidade e da segurança do paciente. Este é um passo importante para consolidar práticas cada vez mais eficientes, sustentáveis e focadas nas necessidades das pacientes atendidas pelo hospital”, afirmou.