Vídeo: Incêndio atinge estabelecimentos comerciais no Centro do Recife

Fogo começou na madrugada deste sábado (23), na Rua de Santa Rita. Não há registro de vítimas

Incêndio mobilizou 10 viaturas dos bombeiros (Adelmo Lucena/DP e reprodução de vídeo/@cuca.drone via Instagram)

Um incêndio atingiu estabelecimentos comerciais no bairro de São José, no Centro do Recife, na madrugada deste sábado (23).



O Corpo de Bombeiros informou que foram mobilizadas dez viaturas, "entre combate a incêndio, resgate, comando operacional e supervisão". Segundo a corporação, até o momento, não há registro de vítimas.

O Armarinho Ivo, na Rua de Santa Rita, foi um dos locais afetados.

Às 7h11, de acordo com os bombeiros, o incêndio estava controlado e em fase de rescaldo.

"O Corpo de Bombeiros segue com as ações preventivas necessárias para eliminação de possíveis focos remanescentes e realiza no local o sobrevoo de drone para monitoramento da área e análise das edificações atingidas", explicou, em nota à imprensa.

Ainda não se sabe o que causou as chamas.